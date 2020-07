Para continuar ampliando el universo creado por Eclíptica Teatral en su Ciclo Radioteatro en Cuarentena, surge Detrás del Mic una serie de encuentros con los personajes que integraron las historias sonoras desarrolladas y producidas en cuarentena. La propuesta busca ponerle rostro a estas voces desde una entrevista ficcionada donde se prioriza la improvisación y el juego con el público que participe de la transmisión.

Se podrá participar de este nuevo proyecto conectándose por Instagram Live los viernes a las 21, a través de la cuenta @eclipticateatral. La transmisión en vivo tendrá una corta duración, priorizando la experiencia virtual y buscando poner foco en el contenido del momento.

Los entrevistadores serán el narrador de Habitación 13 (Franco Ceci) y el narrador de Los Ricos tienen Coronita (Alejandro Fort Villa), entrevistando inicialmente a personajes de los radioteatros realizados por el grupo.

Detrás del Mic es otra producción de Eclíptica Teatral –una compañía santafesina que también nuclea a artistas paranaenses– organizada por Luna Saavedra Andreotti, Salomé Espíndola y Brenda Jerichau que cuenta con la participación de actores de voz del Ciclo de Radioteatro en Cuarentena.

Vale destacar que este ciclo fue desarrollado con la finalidad de seguir creando y llegando a los espectadores, siendo un proyecto que nació desde la cuarentena y la virtualidad.

La intención del grupo es recuperar un formato en desuso y aplicarlo aprovechando al máximo las herramientas con las que se cuenta y trabajando sobre las limitaciones que pueda producir el aislamiento.

Las grabaciones de las voces las realizan los actores desde sus casas y luego son editadas agregando el universo sonoro que se necesita. Recuperar antiguas prácticas en esta cuarentena es una posibilidad que se abre para el equipo, no sólo para no perder vínculos y para crear nuevas redes entre actores y artistas, sino también porque es un gran momento para incentivar la creatividad, continuar proyectando y permitiendo de alguna manera llegar a nuevos públicos.

El ciclo cuenta con tres producciones: Los Ricos tienen Coronita radioteatro con el que inició, escrita por Eclíptica Teatral y fue estrenada el 27 de marzo. Posteriormente fueron publicadas Habitación 13 y ¡Reina a la Vista! que originalmente eran obras teatrales escritas por Luna Saavedra Andreotti y que fueron adaptadas al formato de radioteatro.

El radioteatro es un género que tuvo mucho éxito en la primera mitad del siglo XX, haciendo volar la imaginación de cientos de radioescuchas a lo largo y ancho del país. Paraná también tuvo sus propuestas originales en LT 14 y marcó toda una época.

Pero la llegada de la televisión fue haciendo perder el interés; es que el radioteatro necesita de que el otro preste atención, algo difícil en los tiempos que corren. Sin embargo, el Grupo Eclíptica Teatral lo vio como una buena alternativa en este contexto tan particular.

“Como trabajadores independientes del teatro nos encontramos enfrentando los efectos colaterales de la pandemia que nos toca vivir: salas vacías, espectáculos cancelados, imposibilidad de ensayos e incertidumbre frente a cuándo podremos volver a nuestras anheladas rutinas. El convivir teatral, ese encuentro entre el público y los actores, no es posible. Por eso nos pusimos a recuperar antiguas prácticas en casa. Esta cuarentena es una posibilidad que se abre para nosotros como equipo, no sólo porque no queremos perder nuestros vínculos, sino también porque es un gran momento para incentivar la creatividad, continuar proyectando y entusiasmándonos con algo que compartir y esperar. Y que a su vez nos permite de alguna manera acercarnos a nuevos públicos. Algunos nos encontramos solos, otros, acompañados por nuestras familias, pero en esta propuesta, de alguna manera, estamos juntos, en el oído del otro”, destacó Jerichau, en diálogo con Escenario.

Todos los episodios pueden escucharse en Spotify, Anchor, Ivoox, Anchor y Youtube.