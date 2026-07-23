La Provincia El nuevo sistema unificará la calidad nutricional, eliminará compras descentralizadas y buscará mayor transparencia en los fondos públicos.

La Provincia centraliza la provisión de alimentos para comedores escolares y refuerza los controles.

El gobierno de la provincia de Entre Ríos implementará un nuevo sistema de provisión de alimentos para los comedores escolares, con el objetivo de unificar la calidad de los productos, fortalecer los controles sobre los recursos públicos y liberar a las escuelas de las tareas administrativas vinculadas a las compras.

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La decisión surge tras una revisión del esquema vigente durante más de 20 años, en la que la gestión provincial detectó diferencias en la calidad de los alimentos que recibían los establecimientos, precios dispares para productos similares, dificultades para realizar controles homogéneos y una fuerte carga administrativa sobre directivos y docentes, quienes debían gestionar compras, buscar proveedores y administrar los fondos destinados a la alimentación escolar.

Licitación de la Provincia

El expediente para el nuevo sistema se inició en agosto de 2025 y el llamado a licitación pública fue autorizado en abril de 2026, luego de la elaboración de los pliegos y de las intervenciones de los organismos técnicos y de control.

Durante el proceso se presentaron dos empresas. Una de las ofertas fue descartada por incumplimientos documentales y administrativos previstos en el pliego, mientras que la restante cumplió con los requisitos técnicos, administrativos y de calidad exigidos para prestar el servicio.

Desde el Gobierno aclararon que la adjudicación de la Licitación Pública Nº 02/26 se realizó en función de los criterios establecidos en los pliegos y no por el lugar de radicación de la empresa.

Cómo será el nuevo sistema

El nuevo esquema centralizará la provisión, logística y distribución de alimentos no perecederos destinados a desayunos y meriendas escolares.

Según el Ejecutivo provincial, el cambio permitirá garantizar estándares uniformes de calidad nutricional en todo el territorio entrerriano, asegurar la trazabilidad de los productos desde su origen hasta cada establecimiento educativo, unificar criterios de compra y reducir la carga administrativa de las escuelas.

El objetivo, indicaron, es mejorar la calidad del servicio y optimizar el control sobre los recursos públicos destinados a la alimentación escolar.

Contratación abierta

La contratación se realizó bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, un mecanismo previsto en la normativa de contrataciones del Estado que fija un monto máximo estimado para asegurar el abastecimiento durante la vigencia del contrato.

Desde el Gobierno remarcaron que ese monto constituye únicamente el límite máximo de la contratación y no representa un gasto ya ejecutado, ya que la erogación final dependerá del consumo efectivo registrado durante los ciclos lectivos comprendidos en el convenio.

Más controles

La Provincia sostuvo que uno de los principales objetivos de la reforma es fortalecer los mecanismos de control sobre los comedores escolares.

En ese marco, informó que durante la actual gestión se intensificaron las auditorías, lo que permitió detectar irregularidades que derivaron en diez denuncias penales en distintas localidades, además de la apertura de sumarios administrativos y otras actuaciones internas.

"Así sea una sola denuncia o un solo desvío de fondos públicos, este Gobierno no lo va a permitir. Durante muchos años se consolidó un sistema con debilidades en los controles, demasiadas intermediaciones y situaciones que nunca se revisaban. Nuestra responsabilidad es cuidar los recursos públicos para garantizar una mejor alimentación", afirmó el director general de Comedores Escolares, Lautaro Azzalini.

El funcionario agregó que el nuevo esquema busca fortalecer la trazabilidad de cada compra y asegurar que los recursos destinados a los comedores lleguen efectivamente a los estudiantes.

Mejor calidad nutricional

El Gobierno también destacó que el nuevo sistema incorpora alimentos con mayor valor nutricional.

Según se informó, la empresa adjudicataria se especializa en la elaboración de alimentos fortificados para instituciones educativas y presentó una propuesta que cumple con los requerimientos establecidos en los pliegos de la licitación.

Los productos, indicó la Provincia, aportan vitaminas y minerales, presentan un perfil de grasas saludables y no contienen conservantes ni colorantes.

"El objetivo no es solamente garantizar que los chicos reciban un desayuno o una merienda, sino que esos alimentos tengan un verdadero aporte nutricional. Lo que buscamos es que la calidad sea la misma en toda la provincia y responda a criterios técnicos definidos por especialistas", concluyó Azzalini.