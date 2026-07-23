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En el Torneo Clausura se implementarán las nuevas reglas de la FIFA

Las normas fueron impuestas por la FIFA en la Copa del Mundo 2026 y comenzarán a implementarse en el Torneo Clausura 2026.

23 de julio 2026 · 17:27hs
La Gerencia Técnica de la Dirección Nacional de Arbitraje confirmaron las nuevas Reglas de Juego FIFA en el fútbol argentino que regirán desde el Torneo Clausura.

La Gerencia Técnica de la Dirección Nacional de Arbitraje confirmaron las nuevas Reglas de Juego FIFA en el fútbol argentino que regirán desde el Torneo Clausura.

Una nueva edición del Torneo Clausura se pondrá en marcha este jueves, en una jornada que estará marcada por el debut del último campeón del fútbol argentino, Belgrano de Córdoba y la implementación de las nuevas reglas de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

La Gerencia Técnica de la Dirección Nacional de Arbitraje organizó un encuentro con la presencia de capitanes, subcapitanes y directores técnicos de los 30 clubes de la Liga Profesional de Fútbol, donde presentó y explicó el funcionamiento de las nuevas normas que se aplicarán de cara al inicio de la segunda etapa de la temporada 2026.

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La charla estuvo a cargo de Fernando Rapallini, gerente técnico; Mauro Vigliano, jefe de instructores, Ezequiel Brailovsky, jefe de asistentes, y con la presencia de Nicolás Ramírez, árbitro internacional.

En la misma confirmaron que las nuevas Reglas de Juego FIFA se utilizarán a partir del Torneo Clausura 2026, además de implementarse en todos los torneos de la Asociación del Fútbol Argentino.

La Gerencia Técnica tiene cuatro pilares que guían la reforma reglamentaria con sus respectivas soluciones: combatir la discriminación (tolerancia cero en el fútbol mundial); reducir la pérdida de tiempo (saques cronometrados y sanciones claras); optimizar el ritmo de juego (partidos más fluidos y dinámicos); mejorar la experiencia (para jugadores y público en general).

Las nuevas reglas FIFA a imponer desde la segunda mitad del año

El control del tiempo neto del juego: Si un jugador tarda más de 5 segundos en realizar un lateral desde que tiene la posesión de la pelota, automáticamente el beneficio pasará a ser del rival.

En el caso de que un saque de arco tarde la misma cantidad de tiempo que en la regla anterior, el árbitro concederá un tiro de esquina para el adversario.

En los cambios de cada equipo, el jugador sustituido no podrá pasarse de los 10 segundos para abandonar el campo; en el caso de que pasara, el suplente deberá esperar 1 minuto hasta la próxima detención del juego para poder ingresar, dejando al equipo con 10 jugadores momentáneamente.

Cuando un jugador solicita atención médica en campo, deberá retirarse de la cancha durante 1 minuto para volver a entrar, con la excepción de los choques de cabeza entre dos o más futbolistas.

La Ley Prestianni/Vinicius Jr: el árbitro tiene la potestad para expulsar, con roja directa, a cualquier jugador, suplente o integrante del cuerpo técnico que se tape la boca con la mano o la camiseta al dirigirse de manera provocativa o conflictiva hacia un rival.

Si un jugador o equipo abandona el campo de juego en señal de protesta arbitral o incita a sus compañeros a hacerlo, percibirá una sanción de tarjeta roja directa.

Por otro lado, el VAR tendrá más potestad a la hora de dictaminar una sanción o de advertir al árbitro de una jugada que no haya observado, como al momento de anular una segunda tarjeta amarilla mal aplicada que derive en una expulsión.

Corrección al árbitro: a la hora de amonestar a un jugador equivocado, el VAR podrá advertir al juez de la equivocación e identificar al autor de la infracción correctamente.

En el caso de un córner mal otorgado que debía cobrarse como saque de arco, el VAR podrá intervenir siempre y cuando se haga de manera rápida, antes de que el beneficio de la pelota parada sea ejecutado.

Torneo Clausura reglas FIFA Fútbol
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