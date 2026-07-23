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El Club de Leones Paraná Parque Urquiza renovó sus autoridades y ratificó su compromiso solidario

Claudio Siciliano asumió la presidencia del Club de Leones Paraná, que reafirmó su vocación de servicio y trabajo junto a la comunidad paranaense.

23 de julio 2026 · 17:58hs
El Club de Leones Paraná Parque Urquiza renovó sus autoridades y ratificó su compromiso solidario.

El Club de Leones Paraná Parque Urquiza renovó sus autoridades y ratificó su compromiso solidario.

El Club de Leones Paraná Parque Urquiza realizó este martes 21 de julio el acto de cambio de autoridades, en una ceremonia desarrollada en un marco de camaradería y con la participación de representantes del leonismo distrital, además de autoridades e integrantes de distintas instituciones de la ciudad.

Del encuentro participaron referentes de hospitales, centros de salud, profesionales médicos y agentes sanitarios, quienes acompañaron la asunción de la nueva comisión directiva.

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Las nuevas autoridades quedaron conformadas por Claudio Daniel Siciliano como presidente, Aaron Beron como tesorero y Belén Carballal como secretaria.

Durante el acto, los integrantes de la comisión reafirmaron el compromiso del Club de Leones con el servicio a la comunidad y destacaron que continuarán desarrollando acciones solidarias y de acompañamiento a instituciones y vecinos de Paraná.

Bajo el lema internacional "Nosotros Servimos", la entidad ratificó su vocación de trabajo permanente en favor de quienes más lo necesitan y su compromiso con la comunidad paranaense.

Club de Leones Parque Urquiza autoridades Paraná
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