El Club de Leones Paraná Parque Urquiza realizó este martes 21 de julio el acto de cambio de autoridades, en una ceremonia desarrollada en un marco de camaradería y con la participación de representantes del leonismo distrital, además de autoridades e integrantes de distintas instituciones de la ciudad.
El Club de Leones Paraná Parque Urquiza renovó sus autoridades y ratificó su compromiso solidario
Claudio Siciliano asumió la presidencia del Club de Leones Paraná, que reafirmó su vocación de servicio y trabajo junto a la comunidad paranaense.
Del encuentro participaron referentes de hospitales, centros de salud, profesionales médicos y agentes sanitarios, quienes acompañaron la asunción de la nueva comisión directiva.
Las nuevas autoridades quedaron conformadas por Claudio Daniel Siciliano como presidente, Aaron Beron como tesorero y Belén Carballal como secretaria.
Durante el acto, los integrantes de la comisión reafirmaron el compromiso del Club de Leones con el servicio a la comunidad y destacaron que continuarán desarrollando acciones solidarias y de acompañamiento a instituciones y vecinos de Paraná.
Bajo el lema internacional "Nosotros Servimos", la entidad ratificó su vocación de trabajo permanente en favor de quienes más lo necesitan y su compromiso con la comunidad paranaense.