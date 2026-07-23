La Escuela Municipal de Circo Larrisa mantiene abiertas las inscripciones para sus propuestas formativas gratuitas y anunció la incorporación de nuevos cupos destinados a las infancias. Las actividades se desarrollan en el Centro Cultural Gloria Montoya, ubicado en Melvin Jones 861, y están orientadas a niñas y niños que deseen iniciarse en las disciplinas circenses.
Nuevos cupos disponibles en la Escuela Municipal de Circo Larrisa
La propuesta gratuita incorpora nuevos cupos para niñas y niños de entre 5 y 12 años. Las actividades se desarrollan en el Centro Cultural Gloria Montoya
La Escuela Municipal de Circo Larrisa suma vacantes para sus talleres de formación
En esta nueva etapa, podrán inscribirse quienes tengan 5 años cumplidos antes del 30 de junio de 2026 y hasta 12 años. La propuesta se organiza en tres niveles según la edad de los participantes: Semillero, para niñas y niños de 5 años; Germinador, destinado a quienes tienen 6 y 7 años; e Integral, para el grupo de 8 a 12 años. Los cupos son limitados.
Las inscripciones pueden realizarse de forma presencial en la Escuela Municipal de Circo Larrisa, de lunes a jueves de 16 a 18, o a través del formulario digital disponible en los canales oficiales de la Municipalidad. Quienes elijan esta última modalidad deberán completar el trámite online y luego presentar en la institución la ficha de salud junto con una fotocopia del DNI, frente y dorso.
La Escuela Municipal de Circo Larrisa ofrece un espacio de formación artística que promueve el aprendizaje de las distintas disciplinas del circo desde una mirada integral. A través de sus talleres, busca fortalecer el desarrollo de habilidades motrices, la creatividad, la expresión corporal y el trabajo en equipo, en un entorno pensado para el encuentro, la inclusión y el juego.
Para obtener más información, las personas interesadas pueden acercarse al Centro Cultural Gloria Montoya o comunicarse por correo electrónico a [email protected].