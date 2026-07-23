Nuevos cupos disponibles en la Escuela Municipal de Circo Larrisa

La propuesta gratuita incorpora nuevos cupos para niñas y niños de entre 5 y 12 años. Las actividades se desarrollan en el Centro Cultural Gloria Montoya

La Escuela Municipal de Circo Larrisa mantiene abiertas las inscripciones para sus propuestas formativas gratuitas y anunció la incorporación de nuevos cupos destinados a las infancias. Las actividades se desarrollan en el Centro Cultural Gloria Montoya, ubicado en Melvin Jones 861, y están orientadas a niñas y niños que deseen iniciarse en las disciplinas circenses.

En esta nueva etapa, podrán inscribirse quienes tengan 5 años cumplidos antes del 30 de junio de 2026 y hasta 12 años. La propuesta se organiza en tres niveles según la edad de los participantes: Semillero , para niñas y niños de 5 años; Germinador , destinado a quienes tienen 6 y 7 años; e Integral , para el grupo de 8 a 12 años. Los cupos son limitados.

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Las inscripciones pueden realizarse de forma presencial en la Escuela Municipal de Circo Larrisa, de lunes a jueves de 16 a 18, o a través del formulario digital disponible en los canales oficiales de la Municipalidad. Quienes elijan esta última modalidad deberán completar el trámite online y luego presentar en la institución la ficha de salud junto con una fotocopia del DNI, frente y dorso.

La Escuela Municipal de Circo Larrisa ofrece un espacio de formación artística que promueve el aprendizaje de las distintas disciplinas del circo desde una mirada integral. A través de sus talleres, busca fortalecer el desarrollo de habilidades motrices, la creatividad, la expresión corporal y el trabajo en equipo, en un entorno pensado para el encuentro, la inclusión y el juego.

Para obtener más información, las personas interesadas pueden acercarse al Centro Cultural Gloria Montoya o comunicarse por correo electrónico a [email protected].