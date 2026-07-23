La Comunidad Vecinal Carlos Pellegrini volvió a conformarse luego de nueve años sin actividad oficial

Este jueves quedaron formalmente constituidas las nuevas autoridades de la Comunidad Vecinal Carlos Pellegrini, en un acto realizado en la sede del Club de Leones Centro, que contó con la presencia de la intendenta de Paraná, Rosario Romero.

La entidad, que se encontraba disuelta desde el año 2017, retoma así su actividad institucional con el propósito de fortalecer la participación ciudadana y representar los intereses de los vecinos del barrio.

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La presidencia estará a cargo de Virginia María Gómez, mientras que la vicepresidencia será ejercida por Julio Alberto Signes. Durante el acto se destacó la importancia de recuperar este espacio de organización vecinal y de trabajar de manera conjunta con el municipio en la búsqueda de soluciones para las distintas necesidades del sector.

Vecinal Carlos Pellegrini

La Comunidad Vecinal Carlos Pellegrini nació a fines del año 2000 como respuesta a una situación que generó una profunda preocupación entre los habitantes del barrio. El hecho que dio origen a su creación fue la instalación, en un solo fin de semana, de una antena de telefonía celular de aproximadamente 64 metros de altura en un terreno lindero a las viviendas, sin respetar la distancia reglamentaria establecida por la normativa vigente.

La cercanía de la estructura despertó inquietud por el posible impacto sobre la salud de los vecinos y motivó una rápida reacción de la comunidad. Se organizaron reuniones, se convocó a los habitantes del barrio, se reunieron firmas y se distribuyeron panfletos con el objetivo de informar a la población y sumar apoyo a la causa.

Compromiso de la comunidad

La participación y el compromiso demostrados durante ese proceso fortalecieron los lazos entre los vecinos y evidenciaron la necesidad de contar con una organización que representara de manera permanente los intereses del barrio. Así nació la Comunidad Vecinal Carlos Pellegrini, con el objetivo de defender los derechos de la comunidad, promover la participación ciudadana y actuar de forma organizada ante las problemáticas que afectaran la calidad de vida de sus habitantes.

La lucha contra la instalación de la antena se extendió durante aproximadamente dos años. En ese tiempo se llevaron adelante distintas acciones, entre ellas una sentada pacífica en la vía pública, además de gestiones y reclamos sostenidos ante las autoridades competentes.

El esfuerzo y la perseverancia de los vecinos dieron sus frutos en 2002, cuando se logró la modificación de la normativa vigente, estableciéndose que las antenas de telefonía celular debían instalarse fuera del ejido urbano de Paraná. Ese cambio se convirtió en un importante antecedente en la defensa de la salud pública y del bienestar de la comunidad.

Tras varios años de inactividad institucional, la Comunidad Vecinal Carlos Pellegrini inicia una nueva etapa con la asunción de sus autoridades, renovando el compromiso de promover la participación vecinal, defender los derechos de los habitantes del barrio y trabajar por el desarrollo y la calidad de vida de toda la comunidad.