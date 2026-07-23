La provincia de Entre Ríos distinguió a productores bovinos, equinos, ovinos y caprinos por su trayectoria y el mejoramiento genético de sus rodeos.

Entre Ríos reconoció en Palermo a 34 cabañas por su aporte al desarrollo de la genética ganadera.

El Gobierno de Entre Ríos distinguió por primera vez a 34 productores y cabañas de las especies bovina, equina, ovina y caprina por su trayectoria, el desarrollo de sus establecimientos y el aporte a la mejora genética de sus animales, en el marco de la 138ª Exposición Rural de Palermo.

El acto se realizó este miércoles en el predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y fue encabezado por la vicegobernadora Alicia Aluani, en representación del gobernador Rogelio Frigerio, junto al ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo. La iniciativa contó con el acompañamiento de la SRA.

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Durante la ceremonia, Aluani destacó el trabajo de los cabañeros entrerrianos y sostuvo que la ganadería provincial "combina la experiencia transmitida de generación en generación con la capacidad de adaptarse, innovar en tecnología y seguir creciendo". Además, repasó las políticas impulsadas por el Gobierno para acompañar al sector productivo.

Reconocimiento

Por su parte, Bernaudo afirmó que el reconocimiento "va más allá de un gesto simbólico" y representa el acompañamiento de la Provincia al esfuerzo de los productores. También agradeció el respaldo de la Sociedad Rural Argentina y aseguró que "no hay desarrollo posible en Entre Ríos sin el sector agropecuario".

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, valoró la iniciativa y señaló que permite reconocer "el mérito de competir en una exposición tan difícil". Asimismo, resaltó el desempeño de las cabañas entrerrianas en la muestra.

"Están haciendo un muy buen papel, con premios por todos lados. Hay que seguir en esta línea para que más ganaderos y criadores de caballos se entusiasmen con la producción y den un paso más allá, que es hacer genética", expresó.

En tanto, el director del Distrito 7 de la Sociedad Rural Argentina, Juan Diego Etchevehere, agradeció al Gobierno provincial por acompañar a los productores y destacó el crecimiento sostenido de la actividad ganadera en Entre Ríos.

Autoridades presentes

También participaron del acto el director del Distrito 7 de la SRA, Mariano Berisso; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos, Raúl Boc-Ho; el director de Producción Animal, Martín Sieber; y el titular de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, José Moulia.

Tras la entrega de las distinciones, las autoridades recorrieron los corrales donde exponen los productores bovinos entrerrianos.

Cabañas distinguidas

Las cabañas reconocidas fueron Malaika, El Mojón, Santa Lucía, Arasy, Santa Irene, La Matilde, El Gaucho, Cabañas del Impenetrable, Marta Carina, La Oma Doble G del Litoral, Tres Colonias, Santa Cecilia, La Frontera, Asociación Educacionista La Fraternidad, El Centinela, Don Roberto, La Angelita, El Fortín, Bototí Picú, Don Roberto (Bartolomé Ginocchio e Hijos), La Primavera, Cría OD, San Juan, Tres Molinos, Lo de Juan, Don Alberto, San Isidoro, El Cara Negra, San Esteban, El Carandá, La Grada, La Libertad, El Rincón y Las Tunas.