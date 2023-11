Puntuales pa' la tardanza se presentará en la Historica

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Puntuales pa' la Tardanza (@puntuales_pa_la_tardanza)

El director musical forma parte de la escena y de la actuación. La murga Puntuales, en su ya extensa recorrida, ha actuado en incontables escenarios en la Argentina y ha competido en el Uruguay, obteniendo importantes reconocimientos en Salto y en Paysandú. Y en Concepción del Uruguay, con justa razón, es considerada la pionera en el género, que cuenta con numerosos seguidores y un público entusiasta.

Después de muchos meses de esfuerzo y dedicación para preparar este nuevo show, la formación uruguayense subirá otra vez al escenario del Auditorio Scelzi de Concepción del Uruguay en la noche del 2 de diciembre. “Es el resultado de un arduo trabajo, que comenzó ya saliendo de la cuarentena por la pandemia, allá por 2021”, cuenta a esta Redacción Belén La Bruja Prado, una de las integrantes de la murga.

Salir del encierro

Los años de pandemia y encierro tuvieron su impacto. Hoy ya parece un pasado lejano, pero La Bruja cuenta que cuando comenzaron a preparar el espectáculo que presentarán en breve, en la murga “teníamos necesidad de volver a encontrarnos y soñar con las luces del escenario y ver a la murga regresar, amigándonos con el hecho de reunirnos, entre comillas, a través de Zoom o de WhatsApp, para escribir las letras de un nuevo espectáculo, después aprendiendo a ensayar respetando la distancia por la pandemia, o a cantar con tapabocas. No fue nada fácil, pero fuimos aprendiendo”.

Otro hecho que marcó a la murga en estos últimos años fue la necesidad de recuperar un lugar para ensayo y para las actividades artísticas, como lo fue el Centro Cultural El Murgalpón de los Puntuales: “También este nuevo espectáculo nos encontró en la búsqueda de nuestro propio lugar donde poder darle forma a la puesta en escena, y a la confección de trajes”, rememora Belén.

Hicieron un convenio con la Municipalidad uruguayense para instalarse en la abandonada ex-Proveeduría de Banco Pelay, sede del nuevo Murgalpón. “Pero en septiembre, el agua se nos vino encima, literalmente, y nos llevó a tener que resolver nuevos espacios y tiempos, faltando realmente muy poco para la fecha del estreno”, rememora.

Caricias en el alma

Es por todo eso que la murguista –que también es abogada ambiental e integrante de agrupaciones que defienden el humedal– cree que el nuevo espectáculo, “en tiempos de incertidumbre y angustia, funciona como una caricia al alma. Son horas, horas y horas de dedicación, de esfuerzo, de pasión y de amor, puestas en un proyecto colectivo”.

Esas horas se verán reflejadas en el escenario del Scelzi el 2 de diciembre. Y es importante saberlo, porque como en todas las actividades artísticas lo que podemos ver como público es una síntesis, un resultado, pero es solo un momento, muy breve, en rela ción con la cantidad de tiempo y de sacrificio de muchas personas, horas de trabajo que no son visibles pero hacen posible lo que se disfruta en cada show.

“Vayamos por partes”

—Sin “spoilear” demasiado ¿nos contás de qué trata el nuevo espectáculo?

—La trama de Vayamos por partes transcurre en una fábrica de rompecabezas. Ahí los y las laburantes se encuentran en una rutinaria tarea de clasificación de piezas, fichas de rompecabezas. Y el hallazgo de una ficha “en blanco” desata la búsqueda de su significado. Así recorremos la coyuntura política, la grieta, la situación económica del país, los problemas de la sociedad, el extractivismo, los conflictos sociales y ambientales.

—Siempre en clave de humor…

—Claro, todo ello en clave de crítica, humor y reflexión. Creo que ese es el compromiso que asumimos les Puntuales pa’ la Tardanza en este nuevo espectáculo, como también en los anteriores: tratamos de hacer reír, de hacer putear, de hacer pensar, de hacer emocionar. Y también llevando un mensaje de esperanza en estos tiempos oscuros que se avecinan.

Teniendo presente siempre que el escenario es nuestra trinchera más necesaria, y que por eso lo vamos a defender, como siempre lo hemos hecho: con alegría, con amor y con el respeto que se merece nuestra gente, la que va a vernos y nos apoya desde hace tanto tiempo.

Renovación constante

El director de Puntuales, Mauro Richard, añade una pincelada importante que muestra cómo la murga se renueva de manera permanente: “Como dato de color, para este estreno debutan cinco integrantes de la murga, que si bien han cantado ya un par de veces en público esta será la primera vez que estrenen espectáculo junto a la murga. Tres primos, un segundo y un baterista”.

Y también destaca otro aspecto:“En cuanto a los arreglos del espectáculo, este tiene en particular que no fue arreglado solamente por mí, sino que hay una Comisión de Arreglos, en donde están conmigo Adrián Solís y Guadalupe Richard, es una nueva forma dem trabajo, que no se había dado en espectáculos anteriores”.