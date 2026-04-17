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Puerto Sánchez suma murales que recuperan la identidad del barrio

La Municipalidad de Paraná realizó una intervención artística en Puerto Sánchez con la obra Mística Costera, en el marco del programa Todas las Manos

17 de abril 2026 · 16:56hs
Puerto Sánchez suma murales que recuperan la identidad del barrio

La Municipalidad de Paraná realizó una intervención artística en Puerto Sánchez con la obra Mística Costera, en el marco del programa Todas las Manos. El mural se emplaza en calle Del Pescador y propone una serie de imágenes vinculadas al río, la vida cotidiana y la identidad del barrio.

Nueva intervención artística en Puerto Sánchez

Talento. Es una de las pocas ejecutantes de acordeón que combina este arte con el canto y la composición.

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El proyecto se desarrolló a partir de un trabajo con vecinos, con el objetivo de integrar la obra al entorno y generar un recorrido visual en diálogo con la arquitectura existente. La intervención apunta a incorporar el arte como parte del espacio público y como herramienta de expresión colectiva.

Desde la Municipalidad de Paraná señalaron que la iniciativa busca fortalecer el sentido de pertenencia y poner en valor elementos propios de la historia y el presente de Puerto Sánchez.

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puerto sánchez Identidad barrio mural
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