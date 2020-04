Puenzo: "La idea es dar trabajo ahora en la actividad audiovisual"

El presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), Luis Puenzo, sostuvo ayer que el presupuesto de la entidad para 2020 se reducirá a la mitad producto de la pandemia de coronavirus, a la vez que junto a su equipo lanzará “en los próximos días” concursos para reactivar la industria, en un panorama que ya “antes de la emergencia era peor” de lo que pensaba. Y confirmó las fechas del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y Ventana Sur (ver aparte).

“Estamos haciendo una serie de concursos que vamos a dar a conocer en los próximos días para mantener activa la industria y que van a tener en cuenta todo el proceso de una película: desde guionistas y directores hasta productores, actores, etcétera”, señaló Puenzo en una entrevista exclusiva con Télam.

A su vez, Puenzo explicó que se tratará de llamados que tendrán en cuenta las posibles restricciones que pueden surgir una vez que el aislamiento obligatorio permita que la actividad audiovisual se ponga en marcha, como, por ejemplo, rodajes acotados en personal. “Seguramente se van a poder filmar antes cosas chicas que grandes, aunque es difícil de predecir. La idea es dar trabajo ahora”, sostuvo el cineasta.

En ese sentido, comentó que los concursos serán entre tres y cinco, de carácter federal y que incluirán, tanto en ficción como en documental, series, películas y formatos web. A su vez, adelantó, la intención es inyectar dinero en el corto plazo en las actividades audiovisuales que están por fuera de los sindicatos (técnicos y actores, por ejemplo), como las de diseño de producción, que son las tareas que se pueden realizan dentro de la medida de aislamiento.

“Hoy el Incaa no tiene reservas, estamos al día. Evitamos que el dinero quede en el banco, a medida que entra, sale para el bolsillo del que lo necesita. El ingreso viene sólo del Enacom porque las salas están cerradas. Estamos viendo cómo va a ser el futuro. Ese ingreso es mes a mes y en nuestra perspectiva tenemos eso en cuenta”, dijo.

—¿Cuál es el panorama presupuestario hacia fin de año?

—Nosotros llegamos a evaluar, antes de la crisis, que el Incaa iba a tener un presupuesto anual de 3.600 millones de pesos. Ahora calculamos que si tenemos 2.000, vamos a ser afortunados. Estimamos que el presupuesto será de la mitad. El 50% de esos fondos debe ir a Fomento y el otro 50% son cuestiones operativas. Es obvio que si se reduce el total, se reducen esas mitades. El dinero que sale, no vuelve a entrar.

—Luego de analizar la situación en que recibieron el Incaa en diciembre, ¿el Instituto está mejor o peor de lo que pensaban?

—El panorama era peor de lo que esperábamos. Nos encontramos sin balance ni memoria. Tuvimos que deducir y hacer una pesquisa para reconstruir un estado de situación. Con la emergencia sanitaria una fuente del Fondo de Fomento se canceló bruscamente a cero en una semana. Simultáneamente, se cancelaron los rodajes, algo que es muy difícil por los contratos firmados, algunas producciones estaban en situaciones muy comprometidas, varadas en otros países o provincias.

—¿Analizan realizar alguna denuncia penal a la administración anterior?

—Nosotros pedimos una auditoría a la Auditoría General de la Nación y no tuvimos respuesta. Nos comunicamos con la Sindicatura General de la Nación y estamos trabajando sobre el camino a tomar para verificar ciertas cosas dudosas. Por ejemplo, el VPF (Pago por Copia Virtual, por su sigla en inglés) fue un acuerdo norteamericano por el pago de una copia virtual para digitalizar las salas. Acá (el pago del canon) no terminó cuando se equiparon, sino que se arrastró por una década. Los exhibidores querían seguir cobrándolo y nosotros dejamos de pagarlo, nos parecía algo oscuro, y esto ingresó a la Unidad de Transparencia. En el Incaa hay una Unidad de Anticorrupción y una de Transparencia. Transparencia tiene el VPF, que es uno de los temas que doy como ejemplo. Estas son las dos herramientas con las que contamos para dar un veredicto. Ya no depende mí ni de mi equipo, sino de esa unidad.

—Usted criticó fuertemente a la gestión anterior, pero nombró a Fernando Juan Lima, ex vicepresidente, como titular del Festival de Mar del Plata.

—El no tuvo ninguna responsabilidad ante la situación de la gestión anterior. Creo que no cumplió un año de gestión y se tuvo que ir. Hizo e intentó hacer dentro de su gestión cosas respecto la exhibición, pero no las pudo llevar a cabo.

—¿Cómo está trabajando el Incaa en medio del aislamiento?

—Somos 700 personas trabajando desde casa y, muchos, muy fuerte, porque no se han parado las cadenas de pago. Lo que antes se hacía de manera presencial, se pasó a hacer online. El único inconveniente los expedientes del papel que quedaron en la sede y que no se pueden sacar.

El Festival de Mar del Plata se hará en noviembre

Luis Puenzo sostuvo ayer que el presupuesto del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) garantiza la realización del Festival de Mar del Plata, si la pandemia lo permite, y resaltó que el mercado audiovisual Ventana Sur se haya programado de forma consecutiva a la cita en la ciudad balnearia. “El Festival de Mar del Plata se puede hacer. Está complementado junto a Ventana Sur. Nosotros decidimos que estén pegados. Era mucho una semana de separación”. dijo Puenzo sobre la modalidad implementada en años anteriores.

El titular del Incaa resaltó que de esta forma podrán garantizar la presencia de invitados en ambos eventos. “Una semana en el medio es demasiado tanto para quienes vienen de otros países como para cuestiones organizativas, como el transporte o la hotelería”, apuntó. Puenzo también destacó que Ventana Sur saldrá por primera vez de la Universidad Católica Argentina (UCA) para realizarse en el Centro Cultural Kirchner (CCK), algo que abarata los costos en una infraestructura acorde al evento. En el mismo sentido, dijo que en el CCK se transmitirá la ceremonia de premiación en vivo, a la vez que habrá presencia en ambos lados con invitados y se unificarían equipos.

El Festival de Cine de Mar del Plata, único de Clase A en Latinoamérica, tendrá lugar del 21 al 29 de noviembre, mientras que Ventana Sur lo hará del 30 de noviembre al 4 de diciembre