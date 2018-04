Presentan dos funciones de "El difuntito", de Leonel Giacometto

El grupo independiente Mojarra Invisible, presenta su primera producción grupal, los días 19 y 22, a partir de las 21, en la sala mayor del centro cultural Juan L. Ortiz de la ciudad de Paraná. Se trata de la obra El Difuntito del autor rosarino Leonel Giacometto.





El grupo está conformado por alumnos del segundo año del Profesorado de Teatro de Paraná, dependiente de Uader: Nahuel Amaro Espinosa, Dimas Santillán, Delfina Ruiz Moreno y Emanuel Acosta.





El grupo Mojarra Invisible se conforma como tal a mediados del año 2017 en la ciudad de Paraná, por alumnos del profesorado de Teatro de Paraná, y está integrado por: Nahuel Amaro Espinosa y Dimas Santillán, surge de la emergencia de comenzar a producir contenidos teatrales.





El Difuntito parte de que la Argentina está poblada de mitos urbanos y de los otros. Los otros son lo que no son urbanos, los de los pueblos, los del campo, el desierto, la montaña, el estero y el supuesto bicho que un ex presidente alimentaba con carne humana.





"La Difunta Correa encajaba perfectamente para preguntarme por su hijo. '¿Qué pasó con el hijo de la Difunta Correa?' Eso me pregunté para escribir pero ya no importa esa pregunta, no importaría para la supuesta puesta. Al hijo de la Difunta Correa se lo robó un Coronel... confinado a un fortín y con órdenes de limpieza étnica. Pero vino un malón. Parece que la Difunta es justa", señala Giacometto.