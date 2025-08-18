Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas El sábado 16 de agosto, Miguel Mateos ofreció un show histórico en el Estadio Cubierto del Club Atlético Unión de Santa Fe con localidades agotadas Por Fernanda Rivero 18 de agosto 2025 · 13:52hs

Harlem Show Miguel Mateos en Santa Fe Harlem Show Miguel Mateos en el Estadio Cubierto del Club Atlético Unión de Santa Fe Harlem Show

El sábado 16 de agosto, Miguel Mateos ofreció un show histórico en el Estadio Cubierto del Club Atlético Unión de Santa Fe. Con localidades agotadas, el músico convocó a varias generaciones de fanáticos que lo acompañaron en una fiesta de rock.

Miguel Mateos Santa Fe 2025 (2) Harlem Show Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas La presentación se enmarcó en la gira internacional que celebra los 40 años de Rockas Vivas, uno de los discos más emblemáticos del rock argentino. Sobre el escenario, el artista recorrió sus grandes éxitos: Perdiendo el control, Va por vos, para vos, Tirá para arriba y otros clásicos que marcaron los años ’80 y que volvieron a sonar con la misma fuerza.

Miguel Mateos Santa Fe 2025 (3) Harlem Show El público, integrado en gran parte por quienes crecieron con esas canciones, revivió aquellas épocas con complicidad. La noche tuvo el clima de reencuentro esperado: Mateos ratificó su lugar como uno de los músicos más influyentes del género y Santa Fe lo acompañó.