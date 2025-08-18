Uno Entre Rios | Escenario | Miguel Mateos

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

El sábado 16 de agosto, Miguel Mateos ofreció un show histórico en el Estadio Cubierto del Club Atlético Unión de Santa Fe con localidades agotadas

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

18 de agosto 2025 · 13:52hs
Miguel Mateos en Santa Fe

Harlem Show

Miguel Mateos en Santa Fe
Miguel Mateos en el Estadio Cubierto del Club Atlético Unión de Santa Fe

Harlem Show

Miguel Mateos en el Estadio Cubierto del Club Atlético Unión de Santa Fe
Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Harlem Show

El sábado 16 de agosto, Miguel Mateos ofreció un show histórico en el Estadio Cubierto del Club Atlético Unión de Santa Fe. Con localidades agotadas, el músico convocó a varias generaciones de fanáticos que lo acompañaron en una fiesta de rock.

Miguel Mateos Santa Fe 2025 (2)

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

La presentación se enmarcó en la gira internacional que celebra los 40 años de Rockas Vivas, uno de los discos más emblemáticos del rock argentino. Sobre el escenario, el artista recorrió sus grandes éxitos: Perdiendo el control, Va por vos, para vos, Tirá para arriba y otros clásicos que marcaron los años ’80 y que volvieron a sonar con la misma fuerza.

Uriel Lozano

Uriel Lozano llega a Paraná para una noche de cumbia

Presentación del Encuentro Entrerriano de Teatro

Se presentó la programación del 40° Encuentro Entrerriano de Teatro

Miguel Mateos Santa Fe 2025 (3)

El público, integrado en gran parte por quienes crecieron con esas canciones, revivió aquellas épocas con complicidad. La noche tuvo el clima de reencuentro esperado: Mateos ratificó su lugar como uno de los músicos más influyentes del género y Santa Fe lo acompañó.

LEER MÁS: El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos Santa Fe Unión
Noticias relacionadas
Pequeños Seres

Pequeños Seres rendirá tributo a Pescado Rabioso en la Plaza Sáenz Peña

Cha Cha Cha

El regreso de Cha Cha Cha a sala llena en el Teatro 3 de Febrero

Cuarteto de Nos

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Murió Jorge Maestro, guionista de éxitos como Montaña Rusa y La banda del Golden Rocket

Murió Jorge Maestro, guionista de éxitos como Montaña Rusa y La banda del Golden Rocket

Ver comentarios

Lo último

Uriel Lozano llega a Paraná para una noche de cumbia

Uriel Lozano llega a Paraná para una noche de cumbia

Se presentó la programación del 40° Encuentro Entrerriano de Teatro

Se presentó la programación del 40° Encuentro Entrerriano de Teatro

Gabriel Gómez: Sufrimos por demás el partido

Gabriel Gómez: "Sufrimos por demás el partido"

Ultimo Momento
Uriel Lozano llega a Paraná para una noche de cumbia

Uriel Lozano llega a Paraná para una noche de cumbia

Se presentó la programación del 40° Encuentro Entrerriano de Teatro

Se presentó la programación del 40° Encuentro Entrerriano de Teatro

Gabriel Gómez: Sufrimos por demás el partido

Gabriel Gómez: "Sufrimos por demás el partido"

Pequeños Seres rendirá tributo a Pescado Rabioso en la Plaza Sáenz Peña

Pequeños Seres rendirá tributo a Pescado Rabioso en la Plaza Sáenz Peña

Liga Provincial: Talleres prolongó su buen presente en el Coloso del Sur

Liga Provincial: Talleres prolongó su buen presente en el Coloso del Sur

Policiales
Motociclistas se accidentaron y fueron derivados inconscientes al hospital

Motociclistas se accidentaron y fueron derivados inconscientes al hospital

Falleció un hombre tras un incendio en una planta de residuos de Diamante

Falleció un hombre tras un incendio en una planta de residuos de Diamante

Accidente fatal en Ruta 16: un joven perdió la vida al chocar con un camión

Accidente fatal en Ruta 16: un joven perdió la vida al chocar con un camión

Capturan en Entre Ríos a La Pistolera del clan Sena

Capturan en Entre Ríos a "La Pistolera" del clan Sena

Concepción del Uruguay: extraditaron a uruguayo acusado de abuso sexual agravado

Concepción del Uruguay: extraditaron a uruguayo acusado de abuso sexual agravado

Ovación
Liga Provincial: Talleres prolongó su buen presente en el Coloso del Sur

Liga Provincial: Talleres prolongó su buen presente en el Coloso del Sur

Alumni y Suricatas inauguraron un nuevo piso flotante en Paraná

Alumni y Suricatas inauguraron un nuevo piso flotante en Paraná

El paranaense Bautista Lescano, campeón con Los Pumas 7 en los Juegos Panamericanos Junior

El paranaense Bautista Lescano, campeón con Los Pumas 7 en los Juegos Panamericanos Junior

En sóftbol Lento: Aguará y Mandingas se coronaron campeones

En sóftbol Lento: Aguará y Mandingas se coronaron campeones

Iñaki Arrías, el nuevo ganador del TC Pista Mouras

Iñaki Arrías, el nuevo ganador del TC Pista Mouras

La provincia
Uriel Lozano llega a Paraná para una noche de cumbia

Uriel Lozano llega a Paraná para una noche de cumbia

Se presentó la programación del 40° Encuentro Entrerriano de Teatro

Se presentó la programación del 40° Encuentro Entrerriano de Teatro

Pequeños Seres rendirá tributo a Pescado Rabioso en la Plaza Sáenz Peña

Pequeños Seres rendirá tributo a Pescado Rabioso en la Plaza Sáenz Peña

Paraná: trabajadores evitaron que una mujer se tirara al río

Paraná: trabajadores evitaron que una mujer se tirara al río

Entre Ríos renueva cinco bancas en Diputados y tres en Senado

Entre Ríos renueva cinco bancas en Diputados y tres en Senado

Dejanos tu comentario