Pequeños Seres participará del festival "Rock. Hasta que se ponga el Sol"

El festival autogestionado “Rock. Hasta que se ponga el Sol” se realizará el domingo 18 de octubre, de 16 a 20, en el Parque Urquiza, con entrada libre y gratuita

El rock, la naturaleza y el encuentro entre músicos y público se combinarán el domingo 18 de octubre en el Parque Urquiza de Paraná. De 16 a 20, la zona verde ubicada frente al Anfiteatro recibirá a “Rock. Hasta que se ponga el Sol”, un festival autogestionado que reunirá a cinco bandas de la escena independiente de Paraná y Santa Fe, con entrada libre y gratuita.

Pequeños Seres será una de las agrupaciones protagonistas de la jornada, que también contará con las presentaciones de La Quinta Fuerza, Pronóstico, La Chica del Cumpleaños, de Santa Fe, y La Tercera Fase del Plan. La iniciativa busca fortalecer los vínculos entre los músicos del litoral y acercar sus propuestas a nuevos públicos, en un espacio abierto pensado para compartir una tarde de música en vivo.

En diálogo con UNO, integrantes de Pequeños Seres explicaron que la idea del festival surgió a partir de la película Buenos Aires Rock, conocida también como Rock hasta que se ponga el sol, que recupera el espíritu de los grandes encuentros musicales de la década de 1970. La propuesta también toma como referencia el espíritu de Woodstock, el histórico festival realizado en Estados Unidos en 1969, donde la música y la convivencia al aire libre fueron parte de una misma experiencia.

“De alguna forma quisimos retomar esa propuesta y traerla acá, a esta parte del litoral”, contaron desde la banda. La intención es recrear ese clima de encuentro durante una tarde de domingo, con el paisaje del Parque Urquiza como marco y la posibilidad de escuchar distintas propuestas musicales sin las características habituales de los recitales nocturnos.

La elección del horario y del lugar también responde a una búsqueda concreta: que la música convoque a públicos diversos. Los integrantes de Pequeños Seres señalaron que muchas de las presentaciones de las bandas independientes se desarrollan por la noche, en bares y otros espacios culturales. Por eso, consideran que un festival diurno puede abrir nuevas posibilidades de encuentro y acercar el rock a familias, grupos de amigos y personas que quizás no suelen asistir a este tipo de espectáculos.

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Autogestión y trabajo colectivo

Llevar adelante un festival de estas características implica mucho más que reunir a los músicos y organizar los horarios. Desde Pequeños Seres reconocieron que la experiencia representa un aprendizaje en materia de producción, logística y coordinación. La búsqueda de contactos, la planificación de los servicios necesarios y los trámites para realizar el encuentro formaron parte de un proceso que fueron construyendo sobre la marcha.

“Nosotros no teníamos como tal una idea de armar un festival de esta magnitud”, señalaron. En ese camino, destacaron el acompañamiento de las bandas convocadas, que se mostraron predispuestas a participar, así como la orientación recibida para avanzar con la organización. También mencionaron el apoyo de la Municipalidad y el asesoramiento vinculado a la realización de eventos culturales.

Uno de los aspectos centrales será el sonido. Los organizadores remarcaron que garantizar buenas condiciones técnicas constituye una prioridad, tanto para los músicos como para quienes asistan. Para eso, contarán con el trabajo de Sony Max, que estará a cargo del sonido y aportará el equipamiento necesario para que cada agrupación pueda mostrar su propuesta de la mejor manera posible.

“Para nosotros no es negociable esta cuestión de un sonido con el que no nos sintamos cómodos”, explicaron. La intención es que las cinco bandas cuenten con condiciones adecuadas sobre el escenario y que el público pueda disfrutar de cada presentación con una buena calidad sonora.

A la música se sumará un patio gastronómico con food trucks y puestos de bebidas. Según adelantaron, se espera la participación de alrededor de ocho propuestas de comida, para que quienes se acerquen puedan pasar la tarde en el parque sin necesidad de interrumpir la experiencia.

Una banda en constante búsqueda

Pequeños Seres llegará al festival en una etapa de trabajo sobre su repertorio y su propuesta artística. La agrupación continúa profundizando en la obra de Luis Alberto Spinetta, con la intención de recorrer distintas etapas de su trayectoria y ampliar el repertorio más allá de una sola banda o período musical.

Los integrantes contaron que, en comparación con los primeros meses del año, están espaciando algunas presentaciones para dedicar más tiempo a los ensayos, la producción y la preparación de nuevas versiones. La decisión apunta a enriquecer el espectáculo y ofrecer una experiencia renovada a quienes ya conocen su trabajo.

Ese proceso de búsqueda se vincula con el espíritu del festival: generar un espacio donde cada agrupación pueda mostrar su identidad, encontrarse con otros músicos y compartir su trabajo con personas que quizás todavía no la conocen. La diversidad de propuestas será uno de los atractivos de una jornada que reunirá distintas expresiones del rock independiente de la región.

Con expectativas por esta primera experiencia, desde Pequeños Seres esperan que el encuentro deje ganas de repetir la propuesta. “Que se lleven esa buena imagen o ese buen sabor de boca para, ¿por qué no?, un próximo evento”, expresaron.