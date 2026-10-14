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El FICER lleva el cine a las escuelas secundarias de Entre Ríos

El programa Camino al FICER proyecta la película argentina “Rinoceronte”, de Arturo Castro Godoy, para estudiantes de Concordia, Diamante, Paraná, San José y Villaguay

14 de octubre 2026 · 15:27hs
El FICER lleva el cine a las escuelas secundarias de Entre Ríos

El cine se convierte en una oportunidad para abrir conversaciones dentro y fuera del aula. En ese marco, estudiantes de escuelas secundarias de Concordia, Diamante, Paraná, San José y Villaguay participan de las proyecciones de Rinoceronte, la película argentina dirigida por Arturo Castro Godoy, como parte del programa Camino al Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER).

Camino al FICER llega a cinco ciudades entrerrianas

La propuesta se desarrolla en articulación con la Coordinación de Políticas Transversales del Consejo General de Educación (CGE), la campaña “Hablemos de” y Cine Círculo. El objetivo es acercar el festival a las nuevas generaciones y promover el diálogo sobre problemáticas que atraviesan a los jóvenes, a partir de las historias y los interrogantes que plantea el lenguaje cinematográfico.

La película elegida narra la historia de Damián, un niño de 11 años que es separado de su familia, marcada por situaciones de negligencia y violencia, a partir de una intervención del Estado. Desde ese relato, la obra invita a reflexionar sobre el cuidado, el acompañamiento de los adultos y el papel de las instituciones durante la infancia y la adolescencia.

Las funciones se inscriben, además, en el marco de los 20 años de la sanción de la Ley Nacional N.º 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) en Argentina. En ese contexto, la película funciona como punto de partida para abordar cuestiones que afectan a las juventudes y generar espacios de intercambio entre estudiantes y referentes educativos.

Camino al FICER busca extender la experiencia del festival más allá de sus fechas y sedes habituales, llevando películas a distintos territorios entrerrianos. De esta manera, la iniciativa apuesta a democratizar el acceso al cine y a fortalecer los espacios de encuentro, participación y reflexión colectiva.

Las proyecciones ya se realizaron en las salas de Cine Círculo de Concordia, Villaguay y Paraná. La agenda continuará este miércoles y jueves en Diamante y San José, con nuevas funciones destinadas a las comunidades educativas.

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos es organizado por el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), dependiente de la Secretaría de Cultura provincial, junto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER). Su octava edición se realizará del 24 al 29 de noviembre en la ciudad de Paraná.

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