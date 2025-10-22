Pequeños Seres lleva a escena los clásicos de Spinetta

El grupo Pequeños Seres visitó la redacción de UNO para compartir su historia, sus proyectos y el amor por la música que los unió

El grupo Pequeños Seres visitó la redacción de UNO para compartir su historia, sus proyectos y el amor por la música que los unió. La banda nació en Colonia Avellaneda, en el Departamento Paraná, y se formó entre amigos que se conocieron en la escuela secundaria. “Nos juntábamos con la excusa de hacer música, y sin darnos cuenta se fue armando algo que hoy es parte esencial de nuestras vidas”, contaron.

Integran la formación Juan Solaro (voz líder), Quimey Balbuena (guitarra líder), Carlos La Barba (batería y percusión), Román Baridon Benetti (piano y teclados), Pablo Luque (bajo eléctrico) y Gabriel Portillo (guitarra rítmica) . Con el tiempo, el grupo amplió su propuesta sumando músicos de Paraná, lo que permitió explorar nuevos matices dentro del rock nacional.

Desde sus comienzos, Pequeños Seres realizó presentaciones en distintos espacios culturales de Paraná y Colonia Avellaneda, con repertorios que reversionan clásicos del rock argentino. Actualmente, el grupo se encuentra presentando un tributo a Pescado Rabioso, la icónica banda de los años 70 liderada por Luis Alberto Spinetta, uno de los nombres más emblemáticos de la historia musical argentina.

La propuesta recorre los discos Desatormentándonos, Pescado Rabioso II y Artaud, con una interpretación que brinda fidelidad y emoción.

“Cada vez que subimos al escenario sentimos que su obra sigue viva, y tratamos de transmitir eso desde nuestro toque, desde lo que somos como grupo”, expresaron los músicos.

El tributo, que ya se presentó en Paraná y Santa Fe, se destaca por su sonido, la energía en escena y la profundidad con que abordan cada tema. Pequeños Seres logra, así, rendir homenaje a un artista fundamental, pero también dejar su propia huella interpretativa.

Los integrantes de Pequeños Seres rondan los veinte años y crecieron escuchando música en casa, en los auriculares o en los recreos de la escuela.

Muchos de ellos se acercaron al rock nacional por herencia familiar, otros por curiosidad o por la necesidad de encontrar una forma de expresión que los identifique. Spinetta, Charly García, Fito Páez o Luis Alberto Perales fueron parte de esas primeras búsquedas musicales que, con el tiempo, se transformaron en inspiración y aprendizaje.

El legado

Hoy, mientras estudian, trabajan y se abren camino en distintas áreas, encuentran en la banda un espacio de creación y encuentro.

En la entrevista, Juan Solaro, Quimey Balbuena y Román Baridon Benetti hablaron también del presente del grupo y de lo que viene. “Estamos trabajando en nuestras propias composiciones, con ganas de volcar en canciones lo que sentimos y queremos decir. El tributo nos dio muchas alegrías y aprendizajes, pero el objetivo es seguir creciendo y encontrar una identidad sonora que nos represente”, contaron.

Pequeños Seres es una muestra del movimiento musical joven que crece en la región, con raíces en el rock nacional. Quienes deseen conocerlos un poco más, pueden ingresar a su cuenta de Instagram: pequenos_seres.ca.