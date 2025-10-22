Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná: capacitan a trabajadores municipales para actuar ante una emergencia

Se realizaron cursos de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y de manejo de emergencias, dirigidos a trabajadores de Paraná de diversas áreas del Estado municipal

22 de octubre 2025 · 15:46hs
Paraná: capacitan a trabajadores municipales para actuar ante una emergencia

La Municipalidad de Paraná capacita a sus empleados para actuar ante alguna emergencia. En este arco, se realizaron cursos de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y de manejo de emergencias, dirigidos a trabajadores de diversas áreas del Estado municipal. La iniciativa busca garantizar que sus empleados estén preparados para actuar de manera eficiente en situaciones críticas.

Capacitación municipal

Programa integral en Paraná

En el marco de programa integral que busca fortalecer la capacidad de respuesta de los empleados municipales, se dictaron cursos y se actualizaron los botiquines de diferentes reparticiones.

Durante las jornadas “se formó a los empleados en técnicas de RCP y se discutieron protocolos sobre cómo reaccionar ante emergencias”, explicó la subsecretaria de Salud, Miriam Gauna, quien precisó: “Se habló sobre cómo actuar ante emergencias, cómo curarse y cómo cuidarse”.

Capacitación municipal

Equipamiento y mayores competencias

En ese marco, la funcionaria destacó “la importancia de que todos los trabajadores estén equipados con los conocimientos necesarios para responder adecuadamente a incidentes que puedan ocurrir en el ámbito laboral o en la comunidad”.

Además de la capacitación teórica y práctica, la Secretaría entregó botiquines adecuados en diferentes reparticiones, algo esencial para brindar una atención inmediata en caso de accidentes o emergencias médicas.

Capacitación municipal

Con la capacitación en RCP y primeros auxilios, se espera que los trabajadores no solo adquieran habilidades prácticas, sino que también desarrollen una mayor conciencia sobre la importancia de la prevención y la atención de emergencias en sus respectivos entornos de trabajo.

