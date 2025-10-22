Uno Entre Rios | Ovación | Recreativo

Recreativo prolongo su buen andar y es líder del Clausura de la APB

Recreativo derrotó a Patronato en uno de los adelantos de la 11° fecha. El Bochas es el único equipo con puntaje ideal.

22 de octubre 2025 · 10:02hs
Recreativo tiene puntaje ideal

Prensa APB

Prensa APB

Con la disputa de tres encuentros se abrió este martes la actividad correspondiente a la 11° fecha del Torneo Clausura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En la jornada hubo victorias de Recreativo, Ciclista y Olimpia.

El Bochas superó a Patronato 74 a 47. Con este resultado el elenco de calle Italia alcanzó a Sionista en la cima de las posiciones. Recre es el único equipo con puntaje ideal del segundo certamen de la temporada 2025.

Recreativo intentará recuperar el liderazgo del torneo de la APB.

APB: con tres partidos se pone en marcha el 11° capítulo

El festejo de la cuarta división de Patronato en suelo rafaelino.

Los gurises de Patronato no paran de conquistar títulos

Por su parte, Ciclista derrotó en el estadio Juan Manuel Baglietto a Echagüe por 79 a 69. Mientras que Olimpia superó en el estadio Humberto Pietranera a Rowing por 93 a 61.

Programa de la 11° fecha del Torneo Clausura de la APB

Martes

Ciclista 79 – Echagüe 69

Patronato 47 – Recreativo 74

Olimpia 93 – Rowing 61

Miércoles

21.30: Estudiantes -Talleres

21.30: Union (Crespo) - Quique

Jueves

21.30: San Martín - Paracao

Sionista y Recreativo en lo más alto de las posiciones

La tabla del Torneo Clausura de Primera División A de la APB quedó de la siguiente manera

Sionista 18 (8-2)

Recreativo 18 (9-0)

Ciclista 17 (8-1)

Olimpia 17 (7-3)

Estudiantes 16 (6-4)

Quique 14 (5-4)

Rowing 14 (4-6)

Paracao 13 (4-5)

Unión 13 (4-5)

Talleres 13 (4-5)

Echagüe 12 (2-8)

Patronato 12 (1-10)

San Martín 9 (0-9)

Recreativo Patronato APB
Racing juega en Brasil esta miércoles.

Racing juega ante Flamengo en la ida de semifinal

Sportivo Urquiza y Neuquén debieron postergar su compromiso en la Liga Paranaense por su participación en el Torneo Regional Amateur.

Liga Paranaense: se completa la 10 fecha del Torneo Clausura

Pese a que su equipo perdió los tres partidos, Martina Caffaro vivió esta experiencia como un aprendizaje para su carrera.

Martina Caffaro se midió ante las mejores del continente

Unión ganó de local y quedó segundo.

Unión goleó a Defensa y Justicia y quedó segundo en la Zona A del Torneo Clausura

