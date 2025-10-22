Con la disputa de tres encuentros se abrió este martes la actividad correspondiente a la 11° fecha del Torneo Clausura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En la jornada hubo victorias de Recreativo, Ciclista y Olimpia.
Recreativo prolongo su buen andar y es líder del Clausura de la APB
Recreativo derrotó a Patronato en uno de los adelantos de la 11° fecha. El Bochas es el único equipo con puntaje ideal.
El Bochas superó a Patronato 74 a 47. Con este resultado el elenco de calle Italia alcanzó a Sionista en la cima de las posiciones. Recre es el único equipo con puntaje ideal del segundo certamen de la temporada 2025.
Por su parte, Ciclista derrotó en el estadio Juan Manuel Baglietto a Echagüe por 79 a 69. Mientras que Olimpia superó en el estadio Humberto Pietranera a Rowing por 93 a 61.
Programa de la 11° fecha del Torneo Clausura de la APB
Martes
Ciclista 79 – Echagüe 69
Patronato 47 – Recreativo 74
Olimpia 93 – Rowing 61
Miércoles
21.30: Estudiantes -Talleres
21.30: Union (Crespo) - Quique
Jueves
21.30: San Martín - Paracao
Sionista y Recreativo en lo más alto de las posiciones
La tabla del Torneo Clausura de Primera División A de la APB quedó de la siguiente manera
Sionista 18 (8-2)
Recreativo 18 (9-0)
Ciclista 17 (8-1)
Olimpia 17 (7-3)
Estudiantes 16 (6-4)
Quique 14 (5-4)
Rowing 14 (4-6)
Paracao 13 (4-5)
Unión 13 (4-5)
Talleres 13 (4-5)
Echagüe 12 (2-8)
Patronato 12 (1-10)
San Martín 9 (0-9)