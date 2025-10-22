El partido entre Palermo y Atlético Neuquen, correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Paranaense, fue suspendido a los 32 minutos del primer tiempo. La decisión fue tomada tras la agresión de un jugador del equipo local al árbitro Rodrigo Aldana en el duelo disputado en barrio Rocamora.
Liga Paranaense: suspendieron Palermo-Neuquen por la agresión al árbitro Rodrigo Aldana
El encuentro por la décima fecha del Clausura de la Liga Paranaense entre Palermo y Neuquen fue suspendido a los 32 minutos del primer tiempo.
22 de octubre 2025 · 17:52hs
Ampliaremos...