Liga Paranaense: suspendieron Palermo-Neuquen por la agresión al árbitro Rodrigo Aldana

El encuentro por la décima fecha del Clausura de la Liga Paranaense entre Palermo y Neuquen fue suspendido a los 32 minutos del primer tiempo.

22 de octubre 2025 · 17:52hs
El partido entre Palermo y Atlético Neuquen, correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Paranaense, fue suspendido a los 32 minutos del primer tiempo. La decisión fue tomada tras la agresión de un jugador del equipo local al árbitro Rodrigo Aldana en el duelo disputado en barrio Rocamora.

