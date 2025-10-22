Liga Paranaense: suspendieron Palermo-Neuquen por la agresión al árbitro Rodrigo Aldana

El encuentro por la décima fecha del Clausura de la Liga Paranaense entre Palermo y Neuquen fue suspendido a los 32 minutos del primer tiempo.

El partido entre Palermo y Atlético Neuquen, correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Paranaense, fue suspendido a los 32 minutos del primer tiempo. La decisión fue tomada tras la agresión de un jugador del equipo local al árbitro Rodrigo Aldana en el duelo disputado en barrio Rocamora.