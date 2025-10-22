Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Operativo de seguridad en Entre Ríos por las elecciones: 3.500 efectivos y más de 200 vehículos

Desplegarán 3.500 efectivos y más de 200 vehículos en Entre Ríos para custodiar urnas, boletas y locales durante las elecciones legislativas 2025.

22 de octubre 2025 · 15:46hs
De cara a las próximas elecciones legislativas, ya comenzó el despliegue del Comando Electoral en la provincia de Entre Ríos, que contará con 3.500 efectivos y más de 200 vehículos para garantizar la seguridad durante el proceso.

El operativo, dispuesto oficialmente mediante el Decreto N° 336/2025, está bajo la coordinación del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. El general de brigada Cristian Pablo Pafundi fue designado como comandante del operativo, encargado de coordinar las tareas de seguridad conforme al Código Electoral Nacional.

Las funciones del operativo incluyen la vigilancia de locales de votación, la custodia de urnas y Boletas Únicas de Papel, así como la protección de las sedes e infraestructuras destinadas al procesamiento de datos del escrutinio.

Además, el operativo abarca la custodia descentralizada del material electoral en cada distrito, desde su distribución hasta el cierre definitivo del recuento. Estas tareas se coordinan junto al Ministerio del Interior, la Dirección Nacional Electoral, la Cámara Nacional Electoral y el Correo Argentino.

