Marcelo Moretti fue a la Justicia para impedir la quiebra de San Lorenzo y propuso un plan de pagos

El presidente del Ciclón presentó documentación para demostrar que el club no está en insolvencia y ofreció un acuerdo con el fondo suizo.

Moretti fue a la Justicia para impedir la quiebra de San Lorenzo y propuso un plan de pagos.

En medio de la tensión institucional que atraviesa San Lorenzo, Marcelo Moretti se presentó ante la Justicia junto a su abogado con el objetivo de frenar el pedido de quiebra presentado por el fondo suizo AIS Investment Fund, que reclama una deuda de aproximadamente 4,7 millones de dólares.

El mandatario azulgrana busca probar que la situación económica del club no justifica una medida extrema y presentó un plan de pagos para resolver el conflicto.

Según los documentos que llevó al tribunal, la entidad de Boedo cuenta con bienes y derechos federativos de jugadores por un valor superior a los 90 millones de dólares, cifra muy por encima del reclamo judicial.

Además, la defensa del presidente sostiene que los abogados del fondo omitieron pasos procesales previos, como solicitar el embargo de cuentas, antes de presentar la solicitud de quiebra.

En paralelo, Moretti envió un correo formal desde la presidencia del club ofreciendo un esquema de pago que todavía no recibió respuesta. La propuesta contempla:

1,5 millones de dólares al momento de la firma.

Documentos pendientes de cobro por las transferencias de Agustín Martegani (700 mil USD), Iván Leguizamón (400 mil) y Elián Irala (1 millón).

Tres cuotas semestrales de 500 mil dólares, financiadas con los ingresos por abonos de los hinchas.

El plazo judicial vence este miércoles y, si no hay acuerdo o pago parcial, San Lorenzo podría ser declarado en quiebra. La situación mantiene en vilo al mundo azulgrana, que viene de semanas convulsionadas tanto en el plano deportivo como institucional. Vale destacar que Moretti, que fue restituido judicialmente tras la acefalía del club, había asegurado que no acompañó al plantel en el viaje a Tucumán —donde el equipo venció 2-1— para abocarse a resolver este conflicto.

Mientras tanto, el mandamás se mantiene en funciones y prepara los próximos pasos a seguir. En un clima político y económico delicado (el lunes de la semana pasada debió abandonar la sede social en patrullero) busca ganar tiempo y sostener la gobernabilidad mientras intenta evitar el peor escenario: la quiebra del club.