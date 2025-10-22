Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: polarización y competencia cerrada en las próximas elecciones

Un análisis electoral en Entre Ríos (2009-2023) revela un bipartidismo histórico, pero la irrupción de La Libertad Avanza reconfigura el mapa hacia 2025.

22 de octubre 2025 · 15:46hs
Un análisis electoral en Entre Ríos (2009-2023) revela una estructura bipartidista histórica entre peronistas y no peronistas. Sin embargo, la irrupción de terceras fuerzas, especialmente La Libertad Avanza en 2023, reconfigura el panorama político, generando una nueva dinámica de cara a las elecciones legislativas de 2025.

El informe destaca que los entrerrianos se caracterizan por una alta participación electoral, que se mantiene históricamente en torno al 80%, cifra superior al promedio nacional. Este electorado, aunque participativo, muestra sensibilidad hacia la demanda de renovación y una notable volatilidad.

LEER MÁS: Boleta Única de Papel: ya se puede simular el voto

Elección reñida en Entre Ríos marcará nueva polarización política

Urna (3).jpeg

El estudio de la consultora Eje señala que en 2023 el peronismo perdió la gobernación provincial por primera vez en dos décadas, aunque mantuvo representación legislativa nacional. El voto peronista evidenció una base sólida con un "piso" cercano a los 250 mil votos (registrado en 2009 y 2021) y un "techo" de 362 mil votos, alcanzado en 2013.

Por otro lado, el voto no peronista ha mostrado mayor volatilidad, alcanzando sus mejores resultados en elecciones legislativas con 436 mil votos en 2021. La consolidación de este espacio ha estado vinculada históricamente a la formación de amplias alianzas, como Cambiemos.

La gran novedad en 2023 fue la consolidación de una tercera fuerza, cuando LLA logró ingresar al Congreso, demostrando que su éxito depende más de "liderazgos carismáticos y contextos de descontento que de una estructura partidaria estable". El panorama para 2025 se presenta inédito, con el peronismo en la oposición a nivel nacional y provincial, y con la implementación de la boleta única de papel.

El desafío para el actual oficialismo provincial (PRO-LLA-UCR) será mantener la cohesión interna y la credibilidad ante un electorado cada vez menos predecible, con el objetivo de replicar el amplio respaldo que el no peronismo (Cambiemos) obtuvo en 2017. Mientras tanto, la oposición peronista deberá superar el riesgo de fragmentación y ampliar su base más allá del núcleo histórico de votantes.

Entre Ríos La Libertad Avanza Elecciones 2025
