Vino entrerriano recibió el premio máximo en el concurso más antiguo del país

El vino 329 Marselan de Finca Fénix, de La Criolla, ganó el "Gran Oro" en el Concurso "Cata San Juan". Anteriormente ya recibió un premio internacional

El vino 329, en la variedad Marselan de guarda 2024, elaborado en Finca Fénix, de La Criolla, recibió la distinción de Gran Oro. Se trata del máximo galardón que entregó el XXXVII Concurso Nacional de Vinos “Cata San Juan”, el certamen de su tipo más antiguo de Argentina, organizado por instituciones que nuclean a profesionales del sector, como son el Consejo de Enólogos de San Juan y el Colegio de Enólogos de San Juan.

En el mes de septiembre, la Finca Fénix recibió otro reconocimiento en el prestigioso Concurso Internacional VINUS 2025, al recibir una doble medalla de oro con 97 puntos por este mismo vino 329 Marselan.

Desde la empresa expresaron su satisfacción por el logro: "Queremos felicitar y agradecer públicamente a todos quienes ponen su esfuerzo, conocimientos, pasión y tiempo, para que cada año el vino 329 alcance los más altos estándares de calidad a nivel internacional", señalaron.

Vino 329 Marselan

Satisfacción por el reconocimiento

En esta oportunidad, Flavia Rigoni, la responsable del vino premiado de la Finca Fénix, manifestó su emoción por "estar dentro de las seis bodegas distinguidas con el premio mayor”. Y aseguró a ElEntreRíos: “¡Es maravilloso! Nos han puesto en un pie de igualdad con las mejores bodegas del país”.

“Escuchar las palabras: ‘un vino de alta calidad, que obtuvo 96 puntos, el 329 es Gran Oro’, confirma que vamos por el camino correcto”, consideró, y agregó: “Este premio es un reconocimiento al trabajo, la dedicación e inversión, tanto de recursos económicos como de tiempo, formación profesional, esfuerzo y pasión que ponemos todos los que formamos parte de Finca Fénix, y quienes trabajan con nosotros en alianza para llevar a la copa de los argentinos un vino de altísima calidad, un vino de excelencia”.

Trabajo conjunto

A su vez, Rigoni afirmó que “hay un fuerte trabajo” que realizan junto a su familia y destacó el apoyo y orientación del enólogo Gabriel Leoni, que también recibió una medalla por ser uno de los hacedores del vino, ya que en este concurso el que hace la presentación es el enólogo.

“Estamos demostrando que se puede hacer un gran vino de Entre Ríos y, puntualmente de mi querida zona de La Criolla donde está situada la Finca Fénix, en inmediaciones de la parada 329, lugar donde nacen vinos excepcionales, de un sabor único y memorable”, destacó.

Por otra parte, recordó: “Estamos cerca de todo” al hacer mención a ese lugar del Departamento Concordia, en cercanías de Federación y de distintos complejos termales y el lago de Salto Grande. “En fin, un lugar estratégico y realmente es un oasis, no son sólo palabras bonitas y poéticas”.

“Por algo todos los que conocen la finca y nuestros vinos, nos recomiendan y nos vuelven a visitar porque dicen que ‘El que un buen vino bebe, a beberlo vuelve’”, manifestó y contó, antes de finalizar, que recientemente participó en una de las ferias más importantes del mundo del vino, Prowine São Paulo 2025. “Me enriqueció esa experiencia, aprendí un montón”, contó.