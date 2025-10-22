Ingreso a Anacleto Medina: adolescente murió tras ser embestida por una moto

En la tarde de este miercoles una joven murio tras ser chocada por el rodado. Gran dolor en el barrio Anacleto Medina.

Una tragedia sacudió la tarde de este miércoles en el ingreso al barrio Anacleto Medina , en la ciudad de Paraná , cuando una motocicleta de alta cilindrada embistió a una adolescente , provocándole la muerte en el acto.

El siniestro ocurrió sobre calle Luis Palma , en momentos en que la joven, según testigos, intentaba cruzar la calzada . En ese instante fue impactada violentamente por el rodado, cuyo conductor no habría logrado evitar la colisión debido a la velocidad a la que circulaba.

A raíz del impacto, la víctima falleció en el lugar, pese a la rápida llegada del Servicio de Emergencias 107, cuyos profesionales constataron el deceso. También trabajaron en el sitio efectivos policiales y personal de Criminalística, quienes realizaron las pericias correspondientes.

La zona permaneció cortada al tránsito durante varios minutos, mientras se recolectaban evidencias y se entrevistaba a posibles testigos. Vecinos y allegados, visiblemente conmocionados, se acercaron al lugar para acompañar el procedimiento y expresar su dolor.

Las autoridades judiciales y policiales investigan las circunstancias exactas del hecho para determinar responsabilidades y esclarecer cómo se produjo el fatal accidente.