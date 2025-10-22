Indec: la actividad económica creció un poco luego de tres meses en baja

Según los datos del Indec, el EMAE volvió a posicionarse en terreno positivo. En tanto que industria (-5,1%) y comercio (-1,7%) registraron las mayores caídas.

El Indec informó que hubo un le crecimiento en la actividad económica.

El estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una variación positiva de 2,4% en agosto comparado contra el mismo mes del 2024, como a su vez una suba del 0,3% respecto a julio, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

En términos desestacionalizados, el índice mostró un incremento de 0,3% respecto del mes anterior, mientras que el componente tendencia-ciclo registró una caída de 0,1%.

Los datos del Indec

La actividad económica vuelve a ubicarse en terreno positivo tras tres mese consecutivos de caídas (-0,2% en mayo, -0,6% en junio y -0,1% en julio). A su vez, acumula un incremento del 5,2% en el período enero-agosto con respecto al mismo período del año anterior.

Desde comienzos del año, el EMAE registró variación positiva en tres oportunidades: febrero (0,7%), abril (1,2%) y agosto con el 0,3%. Enero (-0,1%), marzo (-1,7%), mayo (-0,2%), junio (-0,6%) y julio (-0,1%) quedaron en terreno negativo.

Con relación a igual mes de 2024, 10 de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en agosto, entre los que se destacan Intermediación financiera (26,5% interanual) y Explotación de minas y canteras (9,3% interanual).

En paralelo, Intermediación financiera fue el sector de mayor suba interanual (26,5%) en el octavo mes del año; caso contrario sucedió con Industria, que fue el de mayor baja (-5,1%).

Por su parte, cinco sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca Industria manufacturera (-5,1%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-1,7%).

Sector por sector, en agosto 2025

Intermediación financiera: 26,5%.

Explotación de minas y canteras: 9,3%.

Impuestos netos de subsidios: 8,7%.

Hoteles y restaurantes: 6,4%.

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 2,9%.

Transporte y comunicaciones: 2,6%.

Servicios sociales y de salud: 1,5%.

Construcción: 1,5%.

Enseñanza: 1,1%.

Pesca: 0,8%.

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: 0,5%.

Administración pública y defensa; planes de seguridad social: de afiliación obligatoria: -0,4%.

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: -1,4%.

Electricidad, gas y agua: -1,6%.

Comercio mayorista, minorista y reparaciones: -1,7%.

Industria manufacturera: -5,1%.