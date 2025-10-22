Uno Entre Rios | La Provincia | SMN

SMN: se renovó el alerta naranja por tormentas severas para Entre Ríos

El SMN renovó el alerta naranja por tormentas severas para una amplia zona de Entre Ríos. Se anuncian ráfagas de hasta 100 km/h y lluvias intensas.

22 de octubre 2025 · 21:01hs
El SMN renovó el alerta por tormentas severas para una amplia zona de Entre Ríos. 

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por tormentas fuertes y severas que afectará a Entre Ríos y otras provincias este viernes. Se esperan ráfagas de hasta 100 km/h, granizo y acumulados de lluvia de hasta 100 milímetros.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas fuertes a severas que afectará a gran parte de Entre Ríos durante la mañana y el mediodía del viernes.

El SMN informó que las tormentas golpearán al provincia con registros de lluvias intensas.

SMN: emitieron una alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

Para ese día se esperan condiciones meteorológicas que podrían incluir intensas ráfagas de viento, caída de granizo y abundante lluvia en cortos períodos.

La información del SMN

El fenómeno también alcanzará a sectores del sur de Santa Fe y una zona del norte de la provincia de Buenos Aires, en una jornada donde se prevé inestabilidad generalizada y condiciones de riesgo meteorológico importante.

Según el reporte oficial, se esperan ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora, precipitaciones acumuladas de entre 70 y 100 milímetros, y actividad eléctrica intensa durante el desarrollo de las tormentas.

El aviso meteorológico rige especialmente para los departamentos entrerrianos de Gualeguay, Victoria, Nogoyá, Paraná, Diamante, Villaguay y La Paz, donde se espera que las tormentas sean más intensas.

En las zonas anumeradas, las autoridades anticiparon que las condiciones del tiempo se deteriorarán rápidamente desde las primeras horas del viernes.

