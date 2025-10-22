SMN: se renovó el alerta naranja por tormentas severas para Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por tormentas fuertes y severas que afectará a Entre Ríos y otras provincias este viernes. Se esperan ráfagas de hasta 100 km/h, granizo y acumulados de lluvia de hasta 100 milímetros.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas fuertes a severas que afectará a gran parte de Entre Ríos durante la mañana y el mediodía del viernes.
Para ese día se esperan condiciones meteorológicas que podrían incluir intensas ráfagas de viento, caída de granizo y abundante lluvia en cortos períodos.
La información del SMN
El fenómeno también alcanzará a sectores del sur de Santa Fe y una zona del norte de la provincia de Buenos Aires, en una jornada donde se prevé inestabilidad generalizada y condiciones de riesgo meteorológico importante.
Según el reporte oficial, se esperan ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora, precipitaciones acumuladas de entre 70 y 100 milímetros, y actividad eléctrica intensa durante el desarrollo de las tormentas.
El aviso meteorológico rige especialmente para los departamentos entrerrianos de Gualeguay, Victoria, Nogoyá, Paraná, Diamante, Villaguay y La Paz, donde se espera que las tormentas sean más intensas.
En las zonas anumeradas, las autoridades anticiparon que las condiciones del tiempo se deteriorarán rápidamente desde las primeras horas del viernes.