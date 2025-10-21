Darksiders: el tributo a Pink Floyd llega a Paraná

El sábado 9 de noviembre, a las 21, el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Bv. Racedo 250) recibirá a Darksiders: Buenos Aires Pink Floyd

El sábado 9 de noviembre, a las 21, el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Bv. Racedo 250) recibirá a Darksiders: Buenos Aires Pink Floyd, una experiencia sensorial dedicada a una de las bandas más influyentes del rock progresivo.

El espectáculo propone un homenaje inmersivo que recorre las distintas etapas de la mítica formación británica. Con una cuidada puesta visual y sonora, el show recrea el universo estético de la banda y revive la profundidad, la energía y la emoción de sus conciertos más recordados.

El repertorio incluye clásicos de álbumes emblemáticos como The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals y The Wall, en una producción que combina fidelidad musical con una impactante propuesta audiovisual.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de tickea.com.ar, y también de forma presencial en The Music Store (Gualeguaychú 442) y Flamingo (Gral. José de San Martín 902).

Además, clientes del Banco Entre Ríos y del Banco Santa Fe pueden acceder a 3 y 6 cuotas sin interés en sus compras online.