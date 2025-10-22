Caso Daiana Mendieta: Gustavo Brondino seguirá detenido

Gustavo Brondino seguirá con arresto por 90 días. Está acusado del delito de resistencia a la autoridad y tenencia de arma de fuego.

Gustavo Brondino seguirá con arresto por 90 días. Está acusado del delito de resistencia a la autoridad y tenencia de arma de fuego.

La Justicia confirmó la prisión preventiva por 90 días para Gustavo Brondino, alias “Pino”, señalado como principal sospechoso —aunque aún no imputado formalmente— por el femicidio de Daiana Magalí Mendieta, de 22 años, ocurrido en la localidad de Gobernador Mansilla, departamento Tala. La defensa, a cargo del abogado Claudio Manfroni, decidió no apelar la medida ante la Cámara de Casación Penal de Concordia.

Días antes, el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, Rubén Chaia, ya había rechazado un recurso de apelación presentado por la defensa, ratificando así la prisión preventiva dictada por la jueza de Garantías de Rosario del Tala, Silvina Graciela Cabrera. Brondino permanece alojado en la Jefatura Departamental de Tala.

Daiana Magalí Mendieta (1).jpeg

El caso

El caso de Daiana Mendieta conmocionó a la comunidad. La joven había desaparecido el viernes 3 de octubre y, tras una intensa búsqueda, fue hallada sin vida el martes 7. Su cuerpo fue encontrado en el fondo de un pozo de agua, dentro de una casa abandonada ubicada a seis kilómetros de Gobernador Mansilla. Aunque Brondino aún no ha sido imputado formalmente por el femicidio, todas las pruebas recolectadas hasta el momento en la investigación lo señalan como el principal implicado.

Por ahora, la causa por la que se ordenó su detención corresponde a los delitos de resistencia a la autoridad y amenazas. Según consta en el expediente, cuando un grupo de policías se presentó a allanar su vivienda el domingo 5 de octubre, Brondino reaccionó de forma violenta: les apuntó con un arma de fuego e incluso intentó quitarse la vida.

La investigación por el femicidio de Daiana continúa en curso, mientras Brondino permanece bajo custodia judicial.