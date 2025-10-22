Uno Entre Rios | Policiales | Prisión

Prisión preventiva para uno de los acusados de atacar al sospechoso del crimen de Jazmín González

Strack fue enviado a prisión preventiva por 30 días, acusado de participar en el ataque a Yamil Cabrera tras el crimen de la joven Jazmín González.

22 de octubre 2025 · 20:08hs
Prisión preventiva para uno de los acusados de atacar al sospechoso del crimen de Jazmín González.

Prisión preventiva para uno de los acusados de atacar al sospechoso del crimen de Jazmín González.

El juez de Garantías de Paraná, Eduardo Ruhl, dictó este miércoles la prisión preventiva para Emiliano Héctor Strack, acusado de agredir de manera brutal a Yamil Cabrera, quien se encuentra internado en estado grave en el Hospital San Martín.

La medida, que se dictó por un plazo de 30 días, se enmarca dentro de una serie de hechos violentos relacionados con el asesinato de Jazmín Ayesha González, la joven de 16 años que fue asesinada de un disparo en la cabeza el domingo 19.

A la cárcel uno de los implicados en la golpiza al acusado de matar a Jazmín González

Emiliano Héctor Strack (1).jpeg

La Fiscalía imputa a Strack, junto con Facundo Martínez, quien se encuentra prófugo, por el ataque a Cabrera. Según las acusaciones, ambos llegaron a la casa de Cabrera en el barrio Mosconi I poco después de que se cometiera el crimen de la adolescente. Allí, Martínez, armado con una cuchilla de carnicero, agredió a Cabrera, quien intentó defenderse, y también causó heridas a su padre, que salió en su auxilio.

El ataque a Yamil Cabrera ocurrió aproximadamente a las 7 de la mañana, solo tres horas después de la muerte de Jazmín Ayesha. Según la acusación, Strack acompañó a Martínez hasta la vivienda de Cabrera, pero se limitó a esperar en la puerta mientras su compañero agredía a las víctimas. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que ambos actuaron en conjunto, imputándolos como coautores de los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones graves.

En la audiencia, Strack ejerció su derecho a declarar como imputado, aunque la defensa solicitó que lo hiciera sin la presencia de los medios de comunicación. El fiscal Laureano Dato no se opuso a la solicitud, y la declaración del acusado se extendió por apenas cinco minutos. Durante su intervención, Strack se desentendió de la agresión, alegando que solo acompañó a Martínez y que permaneció en la puerta de la casa de Cabrera mientras su compañero cometía los hechos.

La acusación detalla que, tras llegar al domicilio de Cabrera, Strack y Martínez comenzaron a gritar "¡Sacalo al Yamil, sacalo al Yamil!", refiriéndose al joven Cabrera, y luego Martínez ingresó al hogar tras trepar la reja del frente. Fue allí donde agredió a Cabrera con múltiples cortes y golpes, mientras el padre de la víctima también resultó herido al intentar intervenir.

En base a los alegatos presentados, el juez Ruhl consideró que no procedía aplicar una medida de coerción menos severa, como la prisión domiciliaria solicitada por la defensa. Según el fiscal Dato, la conducta de los imputados, que actuaron de forma violenta y fuera del marco legal al intentar hacer justicia por mano propia, justifica la prisión preventiva. Además, el magistrado subrayó los riesgos procesales de fuga y obstrucción a la investigación.

Por otro lado, Facundo Martínez sigue siendo intensamente buscado por las autoridades. Está acusado de ser el autor material de las agresiones a Cabrera y su padre, así como del asesinato de Jazmín Ayesha González.

Prisión Preventiva Jazmín González
