Roda de Samba na Esquina en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

EL viernes 24 de octubre, desde las 20.30, el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná recibirá una nueva roda de Samba na Esquina

21 de octubre 2025 · 11:58hs
Este viernes 24 de octubre, desde las 20.30, el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná (Bv. Racedo 250) recibirá una nueva roda de Samba na Esquina, el grupo que desde hace casi veinte años comparte lo mejor de la Música Popular del Brasil.

El encuentro será en la zona del anfiteatro, en un espacio renovado que invita al disfrute colectivo y al reencuentro con la música en vivo. Durante la noche, la banda ofrecerá un repertorio que recorre composiciones de todos los tiempos, con homenajes a grandes referentes del samba raíz y la calidez característica de sus presentaciones.

Además, el público podrá disfrutar de un patio gastronómico con variadas propuestas de comidas y bebidas, pensado para acompañar la velada al aire libre.

La entrada es libre y gratuita, y quienes lo deseen podrán realizar un aporte voluntario destinado a apoyar la cultura local.

