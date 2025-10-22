Camilo Nicolás llega a Paraná con su show "A fondo"

El humorista cordobés Camilo Nicolás se presentará el sábado 25 de octubre a las 21 en el Club Neo de Paraná, con su nuevo espectáculo “A fondo”

El humorista cordobés Camilo Nicolás se presentará el sábado 25 de octubre a las 21 en el Club Neo de Paraná, con su nuevo espectáculo “A fondo”, una propuesta repleta de risas y anécdotas. Las entradas ya están disponibles a través de Plateavip.com.ar .

Camilo Nicolás

Camilo Nicolás es actor y comediante, reconocido por su paso por el exitoso dúo “Camilo y Nardo”, por sus participaciones en las obras de Pedro Alfonso y por sus espectáculos unipersonales como “Tranqui piola” y “A fondo”. Con una carrera que nació en Córdoba y creció en todo el país, el artista continúa consolidando su lugar entre los referentes del humor argentino actual.