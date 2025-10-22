La Obra Teatral "Dejen a los niños cantar" se declaró de interés municipal en Villaguay

El Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Villaguay, a través de una resolución, declaró como interés Cultural a la obra teatral "Dejen a los niños cantar" . Se trata de un espectáculo con tintes musicales cuya historia se basa en hechos reales.

La obra de teatro musical "Laissez les enfants chanter", del médico y artista francés Olivier Pascalin, cuenta la inspiradora historia de cómo la solidaridad de una comunidad argentina, unida por el sueño de un soldado, transforma la vida de un pueblo en Haití.

La historia comienza en Haití, donde los niños Jean y Rose sueñan con ser médicos y salvar a su gente, a pesar de vivir en la pobreza y no tener acceso a una escuela. Su madre, con el corazón roto, les dice que la vida y la bondad serán sus maestros. Al mismo tiempo, en Argentina, el sargento David Garcés no puede olvidar su misión en Haití. Obsesionado con la imagen de los niños que conoció, decide construir una escuela en Thomassique. El sargento es oriundo de Villaguay y trabaja incansablemente para dar a conocer su historia.

Resolución municipal

Es por esto que la Municipalidad de Villaguay considera que debe considerarse a esta obra de interés municipal: "Que, a través de esta obra, se pone de relieve que la cultura y la solidaridad son pilares fundamentales de nuestra sociedad, cuya trama sigue al militar argentino David Garcés, oriundo de nuestra ciudad, quien logra concretar el sueño de fundar una escuela en aquel lugar con tantas necesidades, con la colaboración solidaria de la comunidad Villaguayense. Al decir del Dr. Pascalin “Es un relato de esperanza, resiliencia y de como la educación es capaz de romper barreras, cruzar fronteras y llegar desde la ciudad de Villaguay hasta la República de Haití, que está a más de seis mil kilómetros de distancia, en un hecho fascinante digno de ser contado a través de una obra de teatro y expandirlo por el mundo”".