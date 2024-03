Parque Lineal Sur: este sábado comienza una nueva feria

Parque Lineal Sur2.jpg

Los bailarines que participarán del número musical son Stella Maris Altamirano (60) y Juan Mario Sosa (66). En diálogo con UNO, Altamirano dijo: “Nosotros formamos parte de la agrupación Maestro Chato Sosa y hoy vamos a bailar zamba, chacarera, triunfo, gato y palito. Mi interés por la danza comenzó hace 12 años, más o menos, en el círculo policial, en una peña. Yo no sabía bailar, pero al ver a la gente participar y la forma en que se divertían me interesó. Hoy, arriba del escenario siento una satisfacción enorme por poder aportar a la cultura nacional. Me emociona, es mucha la adrenalina que se vive y se siente”.