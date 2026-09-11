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Visual Dolls llega al Teatro La Hendija

Visual Dolls contiene danza, teatro, humor y una fuerte construcción visual para llevar los lenguajes del Gogo hacia el territorio teatral

11 de septiembre 2026 · 13:03hs
Visual Dolls llega al Teatro La Hendija

Visual Dolls combina danza, teatro, humor y una fuerte construcción visual para llevar los lenguajes del Gogo hacia el territorio teatral. Se presentará el 20 y 25 de septiembre en el Teatro La Hendija de Paraná.

Visual Dolls llega al Teatro La Hendija

Visual Dolls llega al Teatro La Hendija de Paraná con “Gogo Dolls Studio”, una propuesta de danza, teatro y humor para construir un universo escénico atravesado por lo visual, lo digital y lo actoral. Las funciones serán el 20 y 25 de septiembre.

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La obra parte de una idea central: llevar los lenguajes del Gogo al territorio teatral. La pose, la repetición, la coreografía y las transformaciones de vestuario se convierten así en recursos narrativos que permiten construir tres universos completamente diferentes.

El espectáculo está dividido en tres actos. El primero, “Kill Bill”, se sumerge en una ficción atravesada por el absurdo, la venganza y el sometimiento. Allí, el gesto y la asociación visual tienen un papel fundamental, mientras la acción y la estética construyen una narrativa exagerada.

En el segundo acto, “El Bar de las Mujeres Divinas”, la escena se traslada a un espacio más cotidiano. Un bar reúne a personajes envueltos en amores secretos, traiciones, disparos y reconciliaciones. La teatralidad se vuelve más concreta, aunque mantiene el humor, el absurdo y la exageración que atraviesan toda la obra.

Finalmente, “Drama Gótico” propone un universo fantástico habitado por un pueblo, un vampiro, una condesa y sus hijas. El deseo, la sangre, el poder y el dramatismo recuperan elementos del cuento de terror y juegan con referencias de la ópera, el melodrama y la tragedia.

A lo largo de los tres actos, “Gogo Dolls Studio” propone un juego entre lo clásico y lo contemporáneo, entre la solemnidad y el humor, donde el cuerpo, la luz, el vestuario y la construcción visual se convierten en protagonistas de una experiencia escénica que busca llevar el lenguaje del Gogo hacia nuevos territorios.

Entradas en gogodolls.company

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