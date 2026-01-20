Paraná recibe el Pre Federal rumbo al Festival Nacional del Chamamé

Nueva instancia del Pre Federal, el certamen que busca nuevos valores del chamamé y que otorga la posibilidad de llegar al escenario del Festival Nacional del Chamamé

Paraná será sede del Pre Federal rumbo al Festival Nacional del Chamamé

La ciudad de Paraná recibirá una nueva instancia del Pre Federal, el certamen que busca nuevos valores del chamamé y que otorga la posibilidad de llegar al escenario mayor del Festival Nacional del Chamamé , que se realiza cada verano en Federal.

La convocatoria está abierta a músicos y músicas de todo el país y forma parte del Certamen Nuevos Valores . El selectivo en vivo se desarrollará el viernes 23 de enero , desde las 19 , en La Vieja Usina (Matorras 861), con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos .

De la vereda al corsódromo: historia y sentido del carnaval entrerriano

Pequeños Seres celebra el Día Nacional del Músico con un homenaje a Spinetta

Quienes resulten seleccionados en la subsede Paraná obtendrán el pase directo a la final del certamen, instancia que reunirá a los ganadores de las distintas sedes del país. Esa definición tendrá lugar sobre el escenario Ernesto Montiel, en el marco del 51° Festival Nacional del Chamamé, previsto del 31 de enero al 8 de febrero en Federal.

Cómo inscribirse

La inscripción para participar del Pre Federal subsede Paraná permanecerá abierta hasta el jueves 22 de enero. Las y los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 3454 415166 (Agustina), donde se brinda información sobre el reglamento y los requisitos de participación.

El festival en Federal

Reconocida como Capital Nacional del Chamamé, la ciudad de Federal volverá a ser punto de encuentro para músicos, bailarines y público de distintos puntos del país. La edición 2026 del festival se desarrollará con una programación que incluye bailantas, peñas y las noches centrales del evento:

31 de enero y 1 de febrero: Bailantas nocturnas

2, 3 y 4 de febrero: Peñas oficiales

5 de febrero: Final del Pre Federal y apertura del Festival Nacional del Chamamé

6 de febrero: Bailantas diurnas y segunda noche del festival

7 de febrero: Bailantas diurnas y tercera noche

8 de febrero: Bailantas diurnas y cierre del festival

La programación completa y las novedades del evento se pueden seguir a través de las redes oficiales @federalchamame.