"Paraná Lee": la Editorial de Entre Ríos presente en la Feria del Libro

La Editorial de Entre Ríos formará parte de la 13° edición del evento que se desarrollará del 14 al 17 de agosto en la Sala Mayo de Paraná

13 de agosto 2025 · 15:29hs
La Editorial de Entre Ríos formará parte de la 13° edición del evento que se desarrollará del 14 al 17 de agosto en la Sala Mayo de la capital entrerriana. La EDER contará con un stand propio para exhibir y poner a disposición del público su catálogo.

La Editorial acompañará además la presentación de Yuchán florecido, del escritor Claudio Puntel, obra ganadora del Premio Literario Provincial “Fray Mocho” en la categoría Cuento, máximo reconocimiento que otorga la provincia a sus escritores. Será este jueves 14 de agosto a las 18:30.

La feria, organizada por la Municipalidad de Paraná, reunirá a autoras y autores entrerrianos, editoriales provinciales y librerías, junto con escritores y escritoras de reconocimiento nacional. A lo largo de cuatro jornadas, el público podrá participar de presentaciones de libros, charlas, entrevistas, mesas de diálogo, espectáculos y propuestas para las infancias. La edición 2025 tiene como lema “Infinidad, Orillas, Ilusión”, y propone un espacio de encuentro en torno a la lectura, la palabra y las expresiones culturales, consolidándose como uno de los acontecimientos literarios más relevantes de la región.

