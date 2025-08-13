Uno Entre Rios | Escenario | Bombatomika

Bombatómika vuelve a los escenarios con dos fechas en Entre Ríos

La banda punk Bombatómika se presentará el 16 de agosto en Concepción del Uruguay y el 22 de agosto Paraná

13 de agosto 2025 · 15:08hs
Bombatómika vuelve a los escenarios con dos fechas en Entre Ríos

La banda punk de Paraná Bombatómika, reconocida por su combinación de punk y secciones de vientos, tendrá dos presentaciones especiales en agosto.

Bombatomika.jpg

Bombatómika vuelve a los escenarios

La primera será el 16 de agosto en Concepción del Uruguay, donde compartirán escenario con Chakota, que celebra 29 años de trayectoria, en El Faro. Las entradas anticipadas se pueden adquirir en Tilcara_Cdelu, frente a Plaza Ramírez.

parana lee: la editorial de entre rios presente en la feria del libro

"Paraná Lee": la Editorial de Entre Ríos presente en la Feria del Libro

“Otras Formas de Intervenir Fotografías”

Taller gratuito para aprender nuevas formas de intervenir fotografías

Luego, el 22 de agosto, Bombatómika regresará a Paraná para tocar junto a Verdial en Limbo. Los tickets anticipados tienen un valor de 5.000 pesos mediante transferencia a ENTRADAS.BTK, mientras que en puerta costarán 8.000 pesos.

La banda, que ya lleva 14 años de trayectoria y cuenta con tres discos editados (A Punto de Explotar, Radioactivo y Lobotomía del Shock), promete llevar al público una experiencia intensa con su punk y su particular instrumentación con trombón, trompeta y saxofón.

LEER MÁS: Ciclo Compositoras: nueva fecha con Roma Acosta y Soraya en Casa de la Cultura

Bombatomika Entre Ríos Concepción del Uruguay Paraná
Noticias relacionadas
chapa & castelo vuelven a parana con una noche de house y electronica en hierlam xl

Chapa & Castelo vuelven a Paraná con una noche de house y electrónica en Hierlam XL

Gualeguaychú: guitarrista y su alumna de 91 años muestran que nunca es tarde para aprender.

Gualeguaychú: guitarrista y su alumna de 91 años muestran que nunca es tarde para aprender

Roma Acosta y Soraya en la redacción de UNO

Ciclo Compositoras: nueva fecha con Roma Acosta y Soraya en Casa de la Cultura

Graciela Chisty en la redacción de UNO

Graciela Chisty presenta su obra reunida en la Feria del Libro

Ver comentarios

Lo último

Desde Boca llamaron al entrerriano José Pekerman para que sea el manager

Desde Boca llamaron al entrerriano José Pekerman para que sea el manager

Indec: la inflación fue del 1,9% en julio y acumula un 17,3% en lo que va del año

Indec: la inflación fue del 1,9% en julio y acumula un 17,3% en lo que va del año

La Vicegobernación capacitará en Boleta Única Papel

La Vicegobernación capacitará en Boleta Única Papel

Ultimo Momento
Desde Boca llamaron al entrerriano José Pekerman para que sea el manager

Desde Boca llamaron al entrerriano José Pekerman para que sea el manager

Indec: la inflación fue del 1,9% en julio y acumula un 17,3% en lo que va del año

Indec: la inflación fue del 1,9% en julio y acumula un 17,3% en lo que va del año

La Vicegobernación capacitará en Boleta Única Papel

La Vicegobernación capacitará en Boleta Única Papel

Stefano Di Carlo lanzó su candidatura presidencial en River

Stefano Di Carlo lanzó su candidatura presidencial en River

Choque entre camiones en Ruta 11: los conductores resultaron ilesos

Choque entre camiones en Ruta 11: los conductores resultaron ilesos

Policiales
Choque entre camiones en Ruta 11: los conductores resultaron ilesos

Choque entre camiones en Ruta 11: los conductores resultaron ilesos

Robo millonario en Chajarí: secuestraron dólares, pesos, un auto y armas en Buenos Aires

Robo millonario en Chajarí: secuestraron dólares, pesos, un auto y armas en Buenos Aires

Nuevos allanamientos por la causa Comedores en Concordia

Nuevos allanamientos por la causa Comedores en Concordia

Otra joven agente de policía intentó quitarse la vida

Otra joven agente de policía intentó quitarse la vida

Robaron un auto en Colonia Avellaneda y lo encontraron en el volcadero de Paraná

Robaron un auto en Colonia Avellaneda y lo encontraron en el volcadero de Paraná

Ovación
El concordiense Marcos Kremer palpitó el cruce con los All Blacks: Va a ser un gran partido

El concordiense Marcos Kremer palpitó el cruce con los All Blacks: "Va a ser un gran partido"

Desde Gualeguay a River Plate: el nuevo Julián Álvarez que brilla en Novena División

Desde Gualeguay a River Plate: el "nuevo Julián Álvarez" que brilla en Novena División

Estudiantes y Rowing ganaron en el inicio del Torneo Clausura de la APB

Estudiantes y Rowing ganaron en el inicio del Torneo Clausura de la APB

Stefano Di Carlo lanzó su candidatura presidencial en River

Stefano Di Carlo lanzó su candidatura presidencial en River

Joven surgido del Club Real Concordia fue convocado a la Selección Argentina Sub 15

Joven surgido del Club Real Concordia fue convocado a la Selección Argentina Sub 15

La provincia
La Vicegobernación capacitará en Boleta Única Papel

La Vicegobernación capacitará en Boleta Única Papel

Paraná Lee: la Editorial de Entre Ríos presente en la Feria del Libro

"Paraná Lee": la Editorial de Entre Ríos presente en la Feria del Libro

Preocupación por un brote de listerosis por el consumo de queso: síntomas y advertencias

Preocupación por un brote de listerosis por el consumo de queso: síntomas y advertencias

Bombatómika vuelve a los escenarios con dos fechas en Entre Ríos

Bombatómika vuelve a los escenarios con dos fechas en Entre Ríos

Robo millonario en Chajarí: secuestraron dólares, pesos, un auto y armas en Buenos Aires

Robo millonario en Chajarí: secuestraron dólares, pesos, un auto y armas en Buenos Aires

Dejanos tu comentario