Bombatómika vuelve a los escenarios con dos fechas en Entre Ríos

La banda punk Bombatómika se presentará el 16 de agosto en Concepción del Uruguay y el 22 de agosto Paraná

La banda punk de Paraná Bombatómika , reconocida por su combinación de punk y secciones de vientos, tendrá dos presentaciones especiales en agosto.

La primera será el 16 de agosto en Concepción del Uruguay, donde compartirán escenario con Chakota, que celebra 29 años de trayectoria, en El Faro. Las entradas anticipadas se pueden adquirir en Tilcara_Cdelu, frente a Plaza Ramírez.

Luego, el 22 de agosto, Bombatómika regresará a Paraná para tocar junto a Verdial en Limbo. Los tickets anticipados tienen un valor de 5.000 pesos mediante transferencia a ENTRADAS.BTK, mientras que en puerta costarán 8.000 pesos.

La banda, que ya lleva 14 años de trayectoria y cuenta con tres discos editados (A Punto de Explotar, Radioactivo y Lobotomía del Shock), promete llevar al público una experiencia intensa con su punk y su particular instrumentación con trombón, trompeta y saxofón.