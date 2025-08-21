La comunidad cultural y educativa de Paraná despide con pesar a María Margarita Manacha Yañez, actriz y docente de amplia y reconocida trayectoria, quien falleció este jueves a los 67 años.
Paraná despide a Manacha Yañez, referente del teatro y la docencia
Los restos de Manacha Yañez son velados en la sala 3 de la empresa Sasfer, de 7 a 16.15. Posteriormente, serán inhumados en el cementerio Solar del Río, a las 17.
En el año 2014 la actriz formó parte de los galardonados por UNO Entre Ríos con su Premio Escenario Diario UNO.
A lo largo de su vida, Yañez estuvo profundamente vinculada a diversas iniciativas culturales y educativas en la capital entrerriana. Se destacó como docente comprometida y promotora de proyectos centrados en la adaptación de cuentos infantiles por parte de estudiantes, fomentando la creatividad y el trabajo colectivo. Su presencia también fue constante en ferias del libro, eventos culturales y representaciones teatrales locales.
Compañeros de trabajo, ex alumnos y personas cercanas la recordaron como una figura apasionada por la enseñanza, la expresión artística y la difusión de la cultura. Su legado deja una huella en varias generaciones.