Paraná despide a Manacha Yañez, referente del teatro y la docencia.

Murió Manacha Yañez, actriz y docente paranaense. Dejó una huella en la cultura local a través del teatro, la docencia y proyectos educativos.

La comunidad cultural y educativa de Paraná despide con pesar a María Margarita Manacha Yañez , actriz y docente de amplia y reconocida trayectoria, quien falleció este jueves a los 67 años.

Los restos de Manacha Yañez son velados en la sala 3 de la empresa Sasfer, de 7 a 16.15. Posteriormente, serán inhumados en el cementerio Solar del Río, a las 17.

En el año 2014 la actriz formó parte de los galardonados por UNO Entre Ríos con su Premio Escenario Diario UNO.

A lo largo de su vida, Yañez estuvo profundamente vinculada a diversas iniciativas culturales y educativas en la capital entrerriana. Se destacó como docente comprometida y promotora de proyectos centrados en la adaptación de cuentos infantiles por parte de estudiantes, fomentando la creatividad y el trabajo colectivo. Su presencia también fue constante en ferias del libro, eventos culturales y representaciones teatrales locales.

Compañeros de trabajo, ex alumnos y personas cercanas la recordaron como una figura apasionada por la enseñanza, la expresión artística y la difusión de la cultura. Su legado deja una huella en varias generaciones.