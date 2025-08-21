Uno Entre Rios | Escenario | Manacha Yañez

Paraná despide a Manacha Yañez, referente del teatro y la docencia

Murió Manacha Yañez, actriz y docente paranaense. Dejó una huella en la cultura local a través del teatro, la docencia y proyectos educativos.

21 de agosto 2025 · 11:04hs
La comunidad cultural y educativa de Paraná despide con pesar a María Margarita Manacha Yañez, actriz y docente de amplia y reconocida trayectoria, quien falleció este jueves a los 67 años.

Los restos de Manacha Yañez son velados en la sala 3 de la empresa Sasfer, de 7 a 16.15. Posteriormente, serán inhumados en el cementerio Solar del Río, a las 17.

María Margarita Manacha Yañez (1).jpeg

En el año 2014 la actriz formó parte de los galardonados por UNO Entre Ríos con su Premio Escenario Diario UNO.

A lo largo de su vida, Yañez estuvo profundamente vinculada a diversas iniciativas culturales y educativas en la capital entrerriana. Se destacó como docente comprometida y promotora de proyectos centrados en la adaptación de cuentos infantiles por parte de estudiantes, fomentando la creatividad y el trabajo colectivo. Su presencia también fue constante en ferias del libro, eventos culturales y representaciones teatrales locales.

LEER MÁS: Detrás de cada caricia perdida: tres mujeres unidas por el dolor y la memoria colectiva

Compañeros de trabajo, ex alumnos y personas cercanas la recordaron como una figura apasionada por la enseñanza, la expresión artística y la difusión de la cultura. Su legado deja una huella en varias generaciones.

Manacha Yañez Paraná Fallecimiento
