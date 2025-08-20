El dúo integrado por Rusa Salomone y Alfonso Bekes volverá a presentarse en Paraná después de dos años. El concierto será el viernes 22 de agosto a las 21 en La Casa de la Cultura (Carbó y 9 de Julio).
Rusa Salomone y Alfonso Bekes se presentarán en La Casa de la Cultura
20 de agosto 2025 · 15:10hs
Rusa Salomone y Alfonso Bekes retoman su camino juntos
Los músicos recorrerán canciones de sus discos y también compartirán composiciones inéditas. Las entradas anticipadas tienen un valor de $9.000 y pueden reservarse al 3434061597, mientras que en puerta costarán $12.000.
Salomone y Bekes comenzaron a tocar juntos en 2012, tras coincidir en el grupo de Carlos Aguirre. Dos años más tarde participaron en el álbum Raíz Spinetta, producido por Néstor Díaz, y luego publicaron dos trabajos propios: Flores de la noche (2018), que contó con numerosos invitados, y Verde Candil (2023), junto a Patricia Hein y Luis Medina.