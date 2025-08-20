Rusa Salomone y Alfonso Bekes se presentarán en La Casa de la Cultura El dúo integrado por Rusa Salomone y Alfonso Bekes volverá a presentarse en Paraná después de dos años. El concierto será el viernes 22 de agosto 20 de agosto 2025 · 15:10hs

Rusa Salomone y Alfonso Bekes

El dúo integrado por Rusa Salomone y Alfonso Bekes volverá a presentarse en Paraná después de dos años. El concierto será el viernes 22 de agosto a las 21 en La Casa de la Cultura (Carbó y 9 de Julio).

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LA CASA DE LA CULTURA ENTRE RÍOS (@lacasadelaculturaer) Rusa Salomone y Alfonso Bekes retoman su camino juntos Los músicos recorrerán canciones de sus discos y también compartirán composiciones inéditas. Las entradas anticipadas tienen un valor de $9.000 y pueden reservarse al 3434061597, mientras que en puerta costarán $12.000.

Ratones Paranoicos celebrará los 10 años de Tierra Bomba en Paraná Charly García recibió el título de Doctor Honoris Causa en la UBA

Salomone y Bekes comenzaron a tocar juntos en 2012, tras coincidir en el grupo de Carlos Aguirre. Dos años más tarde participaron en el álbum Raíz Spinetta, producido por Néstor Díaz, y luego publicaron dos trabajos propios: Flores de la noche (2018), que contó con numerosos invitados, y Verde Candil (2023), junto a Patricia Hein y Luis Medina. LEER MÁS: Ratones Paranoicos celebrará los 10 años de Tierra Bomba en Paraná