Independiente vs. U. de Chile, suspendido por graves incidentes

El partido se detuvo por proyectiles lanzados por hinchas chilenos a los de Independiente y se retiraron los protagonistas; luego el caos fue total.

21 de agosto 2025 · 00:09hs
Los barras de Independiente contra los hinchas del equipo chileno.

Los barras de Independiente contra los hinchas del equipo chileno.

Lo que pintaba para otra noche de pura acción copera mutó a un escenario de terror en el encuentro que Independiente empataba 1-1 con Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana. En el campo de juego, abrió la cuenta Lucas Assadi para la visita y emparejó Santiago Montiel para un Rojo al que le faltaba un gol para forzar penales. No obstante, otro partido se jugaba entre las hinchadas, que habían calentado la previa con el robo de una bandera local y escalaron en violencia cuando los chilenos, increíblemente ubicados en bandejas altas sin restricciones, arrojaron objetos hacia los hinchas argentinos.

Incidentes en Independiente

Hay hinchas de Independiente heridos.

Hay hinchas de Independiente heridos.

El encuentro apenas pudo seguir unos instantes del complemento antes de que la situación se descontrolara: la voz del estadio les pedía a los trasandinos que se fueran, la seguridad nunca apareció y los simpatizantes anfitriones cambiaron de sector para dejar de estar a merced de los proyectiles. Cuando se fueron los protagonistas, muchos chilenos que salieron chocaron con la policía, mientras los que se quedaron terminaron brutalmente atacados por barras del Rojo en una cacería humana en la que algunos hasta saltaron al vacío para escapar. Recién luego de ello el partido se dio por suspendido definitivamente y en Conmebol figura como "cancelado":

Independiente necesita ponerle fin a la crisis que está atravesando.

Independiente intentará recuperarse y dar vuelta la historia

Vélez ganó un partido caliente ante su gente.

Vélez tomó aire en una batalla de penales y agudizó el momento de Independiente

