Uno Entre Rios | Escenario | Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

La Sinfónica de Entre Ríos acercó la música a más de 750 estudiantes

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER) brindó cuatro conciertos didácticos para más de 750 alumnos de escuelas primarias y secundarias

20 de agosto 2025 · 18:14hs
Orquesta Sinfónica de Entre Ríos 

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos 
﻿Orquesta Sinfónica de Entre Ríos 

﻿Orquesta Sinfónica de Entre Ríos 
Orquesta Sinfónica de Entre Ríos 

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos 

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER) brindó cuatro conciertos didácticos para más de 750 alumnos de escuelas primarias y secundarias de distintas localidades de la provincia. La propuesta formó parte del programa A Toda Orquesta, una iniciativa de la Secretaría de Cultura y el Consejo General de Educación (CGE) que busca acercar la experiencia sinfónica a niños y adolescentes.

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos 1

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER)

Las presentaciones se desarrollaron a lo largo de dos jornadas, bajo la dirección artística de Luis Gorelik y con la participación del director invitado Rodrigo Naffa, quien estuvo al frente de los 55 músicos de la OSER. Estudiantes de Diamante, Villa Fontana, Ramírez, Villa Elisa, Victoria, San Benito y Paraná fueron parte de la actividad, que propone conciertos explicados de 50 minutos para facilitar la escucha y el aprendizaje.

Rusa Salomone y Alfonso Bekes

Rusa Salomone y Alfonso Bekes se presentarán en La Casa de la Cultura

Ratones Paranoicos en el Club Echagüe

Ratones Paranoicos celebrará los 10 años de Tierra Bomba en Paraná

Desde la Escuela N° 169 Juan XXIII de Villa Fontana participaron alumnos de jardín a 6° grado. La docente Soledad, a cargo del grupo, destacó: “Somos una escuela rural, vinimos con cuarenta alumnos. Trabajamos la clasificación de instrumentos, distintos ritmos y estilos musicales”.

En otra jornada, estudiantes de la Escuela N° 3 Álvarez de Arenales y la Escuela N° 56 Francisco Ramírez de Diamante también disfrutaron del encuentro. El profesor Laureano Perulfi señaló: “Es un proyecto del área de música para que conozcan la Orquesta Sinfónica, los instrumentos y cómo es tocar en conjunto. Los chicos están muy felices y entusiasmados, al igual que yo”. Entre los testimonios estudiantiles, Santino contó que toca la guitarra y Bastian el piano.

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos 2

La actividad también incluyó a alumnos de la Escuela Rivadavia de Paraná, quienes trabajaron junto a su profesora Virginia Herner. “La idea es que los chicos puedan conocer y escuchar los instrumentos en vivo, ya que están estudiando las fuentes sonoras”, explicó la docente.

Por último, la Escuela de Música, Danza y Teatro Profesor Constancio Carminio de Paraná sumó la participación de unos 30 alumnos del Taller Infantil y del primer año de Lenguajes y Coro. “Los chicos estaban esperando venir para conocer los instrumentos, ya que muchos de ellos pronto elegirán uno para nivel medio”, comentó la profesora.

El programa A Toda Orquesta reafirma así su propósito de acercar la música sinfónica a las aulas, generando un encuentro directo con el arte y favoreciendo la formación de nuevas audiencias en toda la provincia.

LEER MÁS: Ratones Paranoicos celebrará los 10 años de Tierra Bomba en Paraná

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos Estudiantes conciertos OSER
Noticias relacionadas
Charly García recibió el título de Doctor Honoris Causa en la UBA.

Charly García recibió el título de Doctor Honoris Causa en la UBA

se presento oficialmente la 1º feria provincial del libro

Se presentó oficialmente la 1º Feria Provincial del Libro

Janet M. Waldner

Janet M. Waldner presenta "OM. La Fuerza de lo Invisible" en GAP Galería de Arte

Litoral Stand Up Comedy en el Mercado Sud

El Mercado Sud recibe a Litoral Stand Up Comedy por primera vez

Ver comentarios

Lo último

Plazas, obras y educación: Estudiantes de Paraná y la Municipalidad refuerzan lazos

Plazas, obras y educación: Estudiantes de Paraná y la Municipalidad refuerzan lazos

Se confirma el retorno de Agustín Martínez en Buenos Aires

Se confirma el retorno de Agustín Martínez en Buenos Aires

Concepción del Uruguay: un niño consoló a su rival y dio una lección de valores

Concepción del Uruguay: un niño consoló a su rival y dio una lección de valores

Ultimo Momento
Plazas, obras y educación: Estudiantes de Paraná y la Municipalidad refuerzan lazos

Plazas, obras y educación: Estudiantes de Paraná y la Municipalidad refuerzan lazos

Se confirma el retorno de Agustín Martínez en Buenos Aires

Se confirma el retorno de Agustín Martínez en Buenos Aires

Concepción del Uruguay: un niño consoló a su rival y dio una lección de valores

Concepción del Uruguay: un niño consoló a su rival y dio una lección de valores

El lunes el Senado tratará la toma de deuda por 500 millones de dólares

El lunes el Senado tratará la toma de deuda por 500 millones de dólares

El dólar oficial subió por primera vez en 13 jornadas y el blue sigue en el freezer

El dólar oficial subió por primera vez en 13 jornadas y el blue sigue en el freezer

Policiales
Prefectura secuestró en Colón un millonario cargamento de mercadería ilícita

Prefectura secuestró en Colón un millonario cargamento de mercadería ilícita

Paraná: buscan a un hombre que padece una discapacidad visual

Paraná: buscan a un hombre que padece una discapacidad visual

Paraná: condenan a un hombre y a un joven por transportar más de 8 kilos de marihuana

Paraná: condenan a un hombre y a un joven por transportar más de 8 kilos de marihuana

El nuevo abogado de Nahir Galarza también defiende a un femicida y fue letrado de un narco

El nuevo abogado de Nahir Galarza también defiende a un femicida y fue letrado de un narco

Dos detenidos tras volcar con un auto robado e intentar fugarse

Dos detenidos tras volcar con un auto robado e intentar fugarse

Ovación
Se confirma el retorno de Agustín Martínez en Buenos Aires

Se confirma el retorno de Agustín Martínez en Buenos Aires

Plazas, obras y educación: Estudiantes de Paraná y la Municipalidad refuerzan lazos

Plazas, obras y educación: Estudiantes de Paraná y la Municipalidad refuerzan lazos

Vélez: Thiago Fernández fue apartado y se entrenará diferenciado

Vélez: Thiago Fernández fue apartado y se entrenará diferenciado

Nadia Carrero: La fortaleza de Talleres es el juego en equipo

Nadia Carrero: "La fortaleza de Talleres es el juego en equipo"

Concepción del Uruguay: un niño consoló a su rival y dio una lección de valores

Concepción del Uruguay: un niño consoló a su rival y dio una lección de valores

La provincia
El lunes el Senado tratará la toma de deuda por 500 millones de dólares

El lunes el Senado tratará la toma de deuda por 500 millones de dólares

El dólar oficial subió por primera vez en 13 jornadas y el blue sigue en el freezer

El dólar oficial subió por primera vez en 13 jornadas y el blue sigue en el freezer

La Sinfónica de Entre Ríos acercó la música a más de 750 estudiantes

La Sinfónica de Entre Ríos acercó la música a más de 750 estudiantes

Detuvieron en Paraná al fundador de Al Ángulo TV, un sitio de piratería audiovisual

Detuvieron en Paraná al fundador de "Al Ángulo TV", un sitio de piratería audiovisual

Rusa Salomone y Alfonso Bekes se presentarán en La Casa de la Cultura

Rusa Salomone y Alfonso Bekes se presentarán en La Casa de la Cultura

Dejanos tu comentario