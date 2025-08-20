La Sinfónica de Entre Ríos acercó la música a más de 750 estudiantes

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER) brindó cuatro conciertos didácticos para más de 750 alumnos de escuelas primarias y secundarias

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER) brindó cuatro conciertos didácticos para más de 750 alumnos de escuelas primarias y secundarias de distintas localidades de la provincia. La propuesta formó parte del programa A Toda Orquesta, una iniciativa de la Secretaría de Cultura y el Consejo General de Educación (CGE) que busca acercar la experiencia sinfónica a niños y adolescentes.

Las presentaciones se desarrollaron a lo largo de dos jornadas, bajo la dirección artística de Luis Gorelik y con la participación del director invitado Rodrigo Naffa, quien estuvo al frente de los 55 músicos de la OSER. Estudiantes de Diamante, Villa Fontana, Ramírez, Villa Elisa, Victoria, San Benito y Paraná fueron parte de la actividad, que propone conciertos explicados de 50 minutos para facilitar la escucha y el aprendizaje.

Desde la Escuela N° 169 Juan XXIII de Villa Fontana participaron alumnos de jardín a 6° grado. La docente Soledad, a cargo del grupo, destacó: “Somos una escuela rural, vinimos con cuarenta alumnos. Trabajamos la clasificación de instrumentos, distintos ritmos y estilos musicales”.

En otra jornada, estudiantes de la Escuela N° 3 Álvarez de Arenales y la Escuela N° 56 Francisco Ramírez de Diamante también disfrutaron del encuentro. El profesor Laureano Perulfi señaló: “Es un proyecto del área de música para que conozcan la Orquesta Sinfónica, los instrumentos y cómo es tocar en conjunto. Los chicos están muy felices y entusiasmados, al igual que yo”. Entre los testimonios estudiantiles, Santino contó que toca la guitarra y Bastian el piano.

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos 2

La actividad también incluyó a alumnos de la Escuela Rivadavia de Paraná, quienes trabajaron junto a su profesora Virginia Herner. “La idea es que los chicos puedan conocer y escuchar los instrumentos en vivo, ya que están estudiando las fuentes sonoras”, explicó la docente.

Por último, la Escuela de Música, Danza y Teatro Profesor Constancio Carminio de Paraná sumó la participación de unos 30 alumnos del Taller Infantil y del primer año de Lenguajes y Coro. “Los chicos estaban esperando venir para conocer los instrumentos, ya que muchos de ellos pronto elegirán uno para nivel medio”, comentó la profesora.

El programa A Toda Orquesta reafirma así su propósito de acercar la música sinfónica a las aulas, generando un encuentro directo con el arte y favoreciendo la formación de nuevas audiencias en toda la provincia.