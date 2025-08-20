Uno Entre Rios | Policiales | Colón

Prefectura secuestró en Colón un millonario cargamento de mercadería ilícita

Personal de la Prefectura Naval Argentina decomisó en Colón un cargamento de mercadería de origen ilegal, cuyo valor total supera los 28 millones de pesos.

20 de agosto 2025 · 18:31hs
Personal de la Prefectura Naval Argentina decomisó un cargamento de mercadería de origen ilegal, cuyo valor total supera los 28 millones de pesos, en un operativo realizado en la localidad de Colón, Entre Ríos.

El operativo en Colón

El operativo se inició como resultado de tareas de investigación desarrolladas por efectivos de la Dirección de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Fuerza, por el posible paso de mercadería por una zona no habilitada. Como resultado, se interceptó a una embarcación que inició su navegación desde la costa argentina hacia la uruguaya, con dos hombres a bordo quienes trasladaban treinta y dos bultos cerrados.

Tras aprehender a los tripulantes, se comprobó que transportaban un cargamento 200 cartones de cigarrillos, productos de uso veterinario, equipamiento deportivo para equinos, y prendas de vestir sin declarar. Además, se secuestró la embarcación, arrojando un aforo total que supera los 28 millones de pesos.

La investigación se enmarcó en tareas de control fluvial destinadas a prevenir el contrabando en pasos no habilitados. Desde Prefectura destacaron que este tipo de procedimientos apuntan a desarticular maniobras ilegales que afectan la economía formal y el comercio local.

