Entre Ríos: jueves soleado y agradable con máximas de 21 grados

Este jueves se espera cielo soleado con algunas nubes en Entre Ríos. Para el viernes llegaría un cambio de tiempo con posibilidad de chaparrones

21 de agosto 2025 · 11:16hs
Foto: UNO/Archivo
Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este jueves 21 de agosto se presenta con buenas condiciones del tiempo en las localidades de Entre Ríos. Para el viernes podría volver la inestabilidad con posibilidad de chaparrones.

Para hoy, las temperaturas máximas alcanzarán los 20 grados en la provincia. El cielo estará parcialmente nublado. En tanto, desde mañana se aguarda un aumento de la nubosidad, con probabilidad de chaparrones y lluvias aisladas.

El pedido de expulsión de Atilio Benedetti y Marcela Antola fue cursado por UCR Activa al Tribunal de Ética y Disciplina de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos

UCR Activa pide la expulsión de Atilio Benedetti y Marcela Antola

En la mayoría de los departamentos de Entre Ríos las lluvias acumuladas en los últimos días superaron ampliamente los promedios históricos de agosto, según SMN

Entre Ríos superó los valores históricos de precipitaciones en agosto

Entre Ríos: jueves soleado y agradable con máximas de 21 grados

A partir del sábado y el domingo llegará un nuevo frente frío que provocará un importante descenso de las temperaturas. El frío se sentirá sobre todo el domingo, con mínimas de hasta 4 grados.

Temperatura

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 9 grados y la máxima alcanzará los 20 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo parcialmente nublado.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 8 grados y una máxima de 20 grados. Allí también se prevé un día soleado con algunas nubes.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 19 grados. Al igual que en las otras localidades, se espera un día parcialmente despejado.

*En Victoria y Gualeguay anuncian 7 grados de mínima y 20 grados de máxima, con cielo ligeramente y parcialmente nublado.

