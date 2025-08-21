Este jueves se espera cielo soleado con algunas nubes en Entre Ríos. Para el viernes llegaría un cambio de tiempo con posibilidad de chaparrones

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este jueves 21 de agosto se presenta con buenas condiciones del tiempo en las localidades de Entre Ríos. Para el viernes podría volver la inestabilidad con posibilidad de chaparrones.

Para hoy, las temperaturas máximas alcanzarán los 20 grados en la provincia. El cielo estará parcialmente nublado. En tanto, desde mañana se aguarda un aumento de la nubosidad, con probabilidad de chaparrones y lluvias aisladas.

Cielo soleado SMN Clima.jpg Entre Ríos: jueves soleado y agradable con máximas de 21 grados Foto: UNO/Archivo

A partir del sábado y el domingo llegará un nuevo frente frío que provocará un importante descenso de las temperaturas. El frío se sentirá sobre todo el domingo, con mínimas de hasta 4 grados.

Temperatura

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 9 grados y la máxima alcanzará los 20 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo parcialmente nublado.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 8 grados y una máxima de 20 grados. Allí también se prevé un día soleado con algunas nubes.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 19 grados. Al igual que en las otras localidades, se espera un día parcialmente despejado.

*En Victoria y Gualeguay anuncian 7 grados de mínima y 20 grados de máxima, con cielo ligeramente y parcialmente nublado.