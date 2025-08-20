Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Habrá Feria de Emprendedores este viernes en Paraná

El Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia invita a la Feria de Emprendedores que se desarrollará este viernes 22 en Plaza Carbó de Paraná.

20 de agosto 2025 · 23:04hs
Este viernes habrá Feria de Emprendedores en Paraná.

Este viernes habrá Feria de Emprendedores en Paraná.

El Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia invita a la Feria de Emprendedores que se desarrollará este viernes 22 en Plaza Carbó de Paraná desde las 10, impulsada por la marca Manos Entrerrianas, desde la Dirección de Economía Social dependiente de la Secretaría de Gestión Social.

La feria contará con una amplia gama de artículos de distintos rubros: marroquinería, indumentaria, accesorios, objetos decorativos y funcionales, juguetes, sahumerios artesanales, accesorios para mascotas, productos de aromaterapia, aromatizantes de ambientes, porcelanas, cuadros y sublimados, tejidos, bijou de diseño, bordados, blanquería, elementos de eco cuero, madera, alimentos agroecológicos y servicios gastronómicos.

La propuesta, articulada por la Dirección de Economía Social, que acompaña el Municipio de Paraná y emprendedores paranaenses, busca promover y dar a conocer los productos locales y regionales, ofreciendo un espacio distendido de paseo y compras.

Paraná Plaza Carbó Emprendedores
