Uno Entre Rios | Ovación | Copa Túnel Subfluvial

Copa Túnel Subfluvial: se presentó la primera edición femenina

La Copa Túnel Subfluvial femenina reúne a equipos de Paraná y Santa Fe en una competencia inédita que articula deporte, integración y equidad de género.

Alan Barbosa

Por Alan Barbosa

20 de agosto 2025 · 22:00hs
Copa Túnel Subfluvial: se presentó la primera edición femenina

Alan Barbosa/UNOER

Copa Túnel Subfluvial: se presentó la primera edición femenina
Copa Túnel Subfluvial: se presentó la primera edición femenina.

Alan Barbosa/UNOER

Copa Túnel Subfluvial: se presentó la primera edición femenina.
Copa Túnel Subfluvial: se presentó la primera edición femenina

Alan Barbosa/UNOER

Copa Túnel Subfluvial: se presentó la primera edición femenina

La Copa Túnel Subfluvial Femenina 2025 tuvo su lanzamiento oficial ayer en Sala Mayo de Paraná, en un acto que reunió a dirigentes, jugadoras, cuerpos técnicos y autoridades de las ligas de fútbol de la capital provincial y Santa Fe. El torneo comenzará el domingo en las diferentes canchas.

La presentación marcó un paso histórico en la integración deportiva entre ambas provincias y dejó en claro la magnitud de una competencia que promete crecer año a año. El acto contó con la presencia de autoridades del deporte, clubes y jugadoras de la entidades que formarán parte de la competencia que comenzará en pocos días en ambas orillas. Desde la Comisión Organizadora, remarcaron que el certamen se inspira en la exitosa experiencia de la versión masculina disputada este año, y tiene como ejes principales la promoción del fútbol femenino, la visibilización del talento local y la igualdad de oportunidades en el deporte.

San Benito de Paraná es el mejor equipo de la LPF e intentará alzar el trofeo de la Copa Túnel Subfluvial Femenina.

Se viene la Copa Túnel Subfluvial Femenina

Estudiantes sueña con levantar la quinta Copa Libertadores de su historia.

Estudiantes eliminó a Cerro Porteño y se metió en los cuartos de final

Copa tunel subfluvial femenina 1
Copa Túnel Subfluvial: se presentó la primera edición femenina

Copa Túnel Subfluvial: se presentó la primera edición femenina

Durante la conferencia se dieron a conocer los detalles de la organización y el formato de disputa. El certamen contará con la participación de dieciséis equipos, ocho de la Liga Paranaense y ocho de la Liga Santafesina, que competirán bajo el sistema de eliminación directa desde los octavos de final. Cada cruce se jugará a partido único, con localías determinadas por la clasificación previa en cada liga. La competencia comenzará el 24 de agosto y la gran final está prevista para el 11 de octubre.

Desde la Comisión Organizadora se remarcó que la iniciativa se inspira en el éxito de la Copa Túnel Subfluvial Masculina, realizada este mismo año, y que en esta edición femenina se busca potenciar el crecimiento del fútbol de mujeres, visibilizar el talento local y promover la equidad en el deporte. “Es una copa con impronta regional, que une a dos ciudades hermanas bajo una misma pasión”, señalaron los referentes de las ligas.

El lanzamiento no solo sirvió para oficializar la programación y el formato, sino también para destacar la importancia simbólica de este torneo, que aspira a consolidarse en el calendario deportivo con valores como la inclusión, la igualdad de oportunidades, el respeto y la camaradería como ejes principales.

Las jugadoras de los equipos de la Liga de Paraná

Copa tunel subfluvial femenina 3
Copa Túnel Subfluvial: se presentó la primera edición femenina

Copa Túnel Subfluvial: se presentó la primera edición femenina

El presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, Leandro Birollo, dijo en la rueda de prensa de anoche en la Sala Mayo: “cada cosa que se va haciendo entre las dos ligas es un orgullo enorme que tenemos. Poder imaginar diferentes eventos para que las dos provincias puedan unirse en dos certámenes nos llena muchísimo. Estoy muy emocionado”.

Luego, agregó: “El trabajo que hacemos los dirigentes es proyectar para que las futuras jugadoras puedan pertenecer a un deporte y el día de mañana insertarse en una sociedad con valores. Los clubes dan eso y trabajan para eso. No sólo en competencia, sino también con la inclusión de programas. Si mejoran los clubes, mejoran las ligas”.

En el caso del fútbol femenino estamos tratando de mejorar, porque si bien de trabajó hay muchísimo más por hacer. En Santa Fe empezamos a proyectar con las categorías más chicas. Desde la sub 12 en adelante. Es la base de nuestro futuro”, completó el dirigente del fútbol santafesino.

Por su parte, la máxima autoridad de la Liga Paranaense de Fútbol, Alejandro Schneider, aseveró en la presentación oficial del certamen: “Me pone muy contento esto. Cuando en 2018 asumía en la Liga Paranaense de Fútbol y pregunté por esta disciplina había solo 30 jugadoras inscriptas. Hoy son muchos más, en categorías, clubes y estructura”.

Las jugadoras de los equipos de la Liga de Santa Fe

Copa tunel subfluvial femenina 2
Copa Túnel Subfluvial: se presentó la primera edición femenina.

Copa Túnel Subfluvial: se presentó la primera edición femenina.

Luego añadió: “Este año tuvimos el honor de disputar la Liga Federal con un club paranaense (San Benito)". Además, destacó: "desde comienzo del 2025 empezamos a congeniar todo esto. No quisimos dejar afuera nada de nuestra liga. Primero con el masculino, ahora con el fútbol femenino. Con similares características. Ninguno de los clubes van a tener que pagar nada por competir y los clubes van a recibir la misma bonificación (premios) que el campeonato masculino”.

“Estoy muy feliz. Ojalá sigamos por este camino, haciendo crecer el deporte en Paraná y Santa fe. No quiero dejar de agradecer a la gente que trabajó para esto, a la mesa directiva de ambas ligas. El fútbol femenino está en alza y eso es muy importante”, cerró.

Por su parte, el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Paraná, Juan Arbitelli, dijo en la rueda de prensa: “Estamos muy felices, con esta nueva excusa que demuestra nuevamente la hermandad que hay entre la ciudades de Paraná y Santa Fe”.

Copa Túnel Subfluvial Paraná Santa Fe Sala Mayo
Noticias relacionadas
Sebastián Battaglia y Juan Román Riquelme ganaron todo como compañeros, pero la relación parece estar rota.

Sebastián Battaglia le tiró otro palo al Consejo de Fútbol: "Me cuestionaban si Varela tenía que jugar"

La intedenta de Paraná Rosario Romero en la firma del convenio en Estudiantes.

Plazas, obras y educación: Estudiantes de Paraná y la Municipalidad refuerzan lazos

El piloto entrerriano buscará hacer una brillante carrera para meterse dentro de los 12 en la Copa de Oro.

Se confirma el retorno de Agustín Martínez en Buenos Aires

Concepción del Uruguay: un niño consoló a su rival y dio una lección de valores.

Concepción del Uruguay: un niño consoló a su rival y dio una lección de valores

Ver comentarios

Lo último

Hay un nuevo millonario en el país gracias al Quini 6

Hay un nuevo millonario en el país gracias al Quini 6

Copa Túnel Subfluvial: se presentó la primera edición femenina

Copa Túnel Subfluvial: se presentó la primera edición femenina

Estudiantes eliminó a Cerro Porteño y se metió en los cuartos de final

Estudiantes eliminó a Cerro Porteño y se metió en los cuartos de final

Ultimo Momento
Hay un nuevo millonario en el país gracias al Quini 6

Hay un nuevo millonario en el país gracias al Quini 6

Copa Túnel Subfluvial: se presentó la primera edición femenina

Copa Túnel Subfluvial: se presentó la primera edición femenina

Estudiantes eliminó a Cerro Porteño y se metió en los cuartos de final

Estudiantes eliminó a Cerro Porteño y se metió en los cuartos de final

Fentanilo contaminado: ordenaron detener a Ariel García Furfaro

Fentanilo contaminado: ordenaron detener a Ariel García Furfaro

El oficialismo ratificó el veto del presidente Javier Milei al aumento de las jubilaciones

El oficialismo ratificó el veto del presidente Javier Milei al aumento de las jubilaciones

Policiales
Prefectura secuestró en Colón un millonario cargamento de mercadería ilícita

Prefectura secuestró en Colón un millonario cargamento de mercadería ilícita

Paraná: buscan a un hombre que padece una discapacidad visual

Paraná: buscan a un hombre que padece una discapacidad visual

Paraná: condenan a un hombre y a un joven por transportar más de 8 kilos de marihuana

Paraná: condenan a un hombre y a un joven por transportar más de 8 kilos de marihuana

El nuevo abogado de Nahir Galarza también defiende a un femicida y fue letrado de un narco

El nuevo abogado de Nahir Galarza también defiende a un femicida y fue letrado de un narco

Dos detenidos tras volcar con un auto robado e intentar fugarse

Dos detenidos tras volcar con un auto robado e intentar fugarse

Ovación
Copa Túnel Subfluvial: se presentó la primera edición femenina

Copa Túnel Subfluvial: se presentó la primera edición femenina

Estudiantes eliminó a Cerro Porteño y se metió en los cuartos de final

Estudiantes eliminó a Cerro Porteño y se metió en los cuartos de final

Se confirma el retorno de Agustín Martínez en Buenos Aires

Se confirma el retorno de Agustín Martínez en Buenos Aires

Plazas, obras y educación: Estudiantes de Paraná y la Municipalidad refuerzan lazos

Plazas, obras y educación: Estudiantes de Paraná y la Municipalidad refuerzan lazos

Sebastián Battaglia le tiró otro palo al Consejo de Fútbol: Me cuestionaban si Varela tenía que jugar

Sebastián Battaglia le tiró otro palo al Consejo de Fútbol: "Me cuestionaban si Varela tenía que jugar"

La provincia
El lunes el Senado tratará la toma de deuda por 500 millones de dólares

El lunes el Senado tratará la toma de deuda por 500 millones de dólares

El dólar oficial subió por primera vez en 13 jornadas y el blue sigue en el freezer

El dólar oficial subió por primera vez en 13 jornadas y el blue sigue en el freezer

La Sinfónica de Entre Ríos acercó la música a más de 750 estudiantes

La Sinfónica de Entre Ríos acercó la música a más de 750 estudiantes

Detuvieron en Paraná al fundador de Al Ángulo TV, un sitio de piratería audiovisual

Detuvieron en Paraná al fundador de "Al Ángulo TV", un sitio de piratería audiovisual

Rusa Salomone y Alfonso Bekes se presentarán en La Casa de la Cultura

Rusa Salomone y Alfonso Bekes se presentarán en La Casa de la Cultura

Dejanos tu comentario