APB: Olimpia se subió al lote de líderes del torneo Clausura

El Azulgrana alcanzó a Estudiantes en la cima de las posiciones de la APB al derrotar a Echagüe. También festejaron Quique y Unión de Crespo.

Olimpia se quedó con el duelo barrial que se disputó el miércoles por la noche en el estadio Luis Butta, en el marco de la segunda fecha del Torneo Clausura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB).

El Azulgrana derrotó 75 a 69 a Echagüe, resultado que le permite recuperar su lugar en la cima de las posiciones. El CAO comparte el liderazgo junto a Estudiantes, que venció a Paracao en uno de los adelantos del segundo capítulo del certamen.

Se abre la segunda fecha del Clausura de la APB

APB: triunfo del CAE y Sionista en el arranque de la 2° fecha

Juan Gómez fue el goleador de Olimpia con 18 puntos, además de los 14 tantos de Mateo Jacob. En Echagü sobresalieron los 20 tantos de Bruno Caminos y las 16 unidades de Pablo Nardea.

En otro de los encuentros de la jornada Unión de Crespo sorprendió a Talleres al superarlo 89 a 73 en condición de visitante. Por su parte, Quique debutó con una victoria en el Clausura al derrotar 72 a 51 a Patronato.

Resultados segunda fecha del Torneo Clausura de la APB

Martes

Sionista 75 – San Martín 62

Estudiantes 91 – Paracao 68

Recreativo – Ciclista(Suspendido)

Miércoles

Echagüe 69 – Olimpia 75

Talleres 73 – Unión 89

Quique 72 – Patronato 51

Libre: Rowing

El CAE y Olimpia lideran el certamen

Con los resultados registrados hasta el momento las posiciones del Torneo Clausura de Primera División A quedaron de la siguiente manera

Estudiantes 4 (2-0)

Olimpia 4 (2-0)

Sionista 3 (1-1)

Unión 3 (1-1)

Paracao 3 (1-1)

Recreativo 2 (1-0)

Ciclista 2 (1-0)

Rowing 2 (1-0)

Quique 2 (1-0)

Talleres 2 (0-2)

Echagüe 2 (0-2)

Patronato 2 (0-2)

San Martín 2 (0-2)