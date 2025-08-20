Ratones Paranoicos celebrará los 10 años de Tierra Bomba en Paraná

Ratones Paranoicos se presentará el sábado 22 de noviembre en el Club Echagüe de Paraná, en el marco de la gira nacional Última ceremonia, que conmemora los 40 años de trayectoria de la banda

Ratones Paranoicos se presentará el sábado 22 de noviembre en el Club Echagüe de Paraná, en el marco de la gira nacional Última ceremonia, que conmemora los 40 años de trayectoria de la banda. El show forma parte de una serie de conciertos con los que el grupo repasa sus grandes clásicos y revive el espíritu de distintas etapas de su historia.