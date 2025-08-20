Ratones Paranoicos se presentará el sábado 22 de noviembre en el Club Echagüe de Paraná, en el marco de la gira nacional Última ceremonia, que conmemora los 40 años de trayectoria de la banda. El show forma parte de una serie de conciertos con los que el grupo repasa sus grandes clásicos y revive el espíritu de distintas etapas de su historia.
Ratones Paranoicos celebrará los 10 años de Tierra Bomba en Paraná
Ratones Paranoicos se presentará el sábado 22 de noviembre en el Club Echagüe de Paraná, en el marco de la gira nacional Última ceremonia, que conmemora los 40 años de trayectoria de la banda
20 de agosto 2025 · 14:57hs
Ratones Paranoicos en Paraná
La visita a la capital entrerriana se dará como parte de los festejos por el 10° aniversario de Tierra Bomba, el espacio cultural ubicado en pleno centro de la ciudad que desde 2014 sostiene una programación dedicada a la música, el arte y la cultura local.
Entradas disponibles en tickea.com.ar.