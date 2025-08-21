Un corte de luz afectó a Paraná antes de la medianoche del miércoles. La interrupción del servicio generó problemas en el suministro de agua

Un sorpresivo corte de luz afectó a Paraná antes de la medianoche de este miércoles. La interrupción del servicio generó, además, problemas en el suministro de agua potable.

El miércoles aproximadamente a las 23.20, se produjo una interrupción del suministro eléctrico que afectó tanto la captación de agua cruda en Toma Nueva, como la producción en las plantas potabilizadoras Echeverría y Ramírez, y también a los centros de distribución Lola Mora y Parque del Lago.

Media ciudad sin luz y así se encuentra el #BalnearioThompson y toda la zona Este de la ciudad.D.mp4

El corte se produjo por un desperfecto técnico en un transformador, señalaron desde la empresa eléctrica Enersa, que además advirtió que el servicio quedaba temporalmente restringido mientras el personal trabajaba en las reparaciones.

Esta situación se prolongó hasta casi las 3 de la madrugada. Ello provocó que durante esas horas, se detuvieran los distintos procesos de potabilización y consecuentemente, la disponibilidad del recurso para su distribución por la red pública, en el ejido urbano de la ciudad, según informaron desde Obras Sanitarias.

Si bien el inconveniente no afectó a los centros de distribución Ejército y Ramírez, el normal funcionamiento del servicio quedó resentido ante la falta de suministro para potabilizar y/o distribuir.

Tras el retorno de la electricidad

Restablecida la energía eléctrica por parte de la empresa Enersa, se reanudaron los distintos procesos operativos de captación, tratamiento y producción en Toma Nueva y en las plantas Echeverría y Ramírez. Conforme a los habituales y pertinentes protocolos internos de acción frente a estas contingencias, fue gradual la reactivación operativa de los sistemas electromecánicos.

Paraná sin luz Paraná: sorpresivo corte de luz afectó a gran cantidad de usuarios

En el caso del centro de distribución Ramírez, los trabajos de normalización se extenderán durante esta mañana, ya que el corte de energía produjo una falla parcial en el funcionamiento del sistema, en Echeverría. Ello impide aún que el envío de agua potable para su distribución desde Ramírez hacia el casco céntrico de la ciudad (y barrios aledaños como San Martín, Rocamora, Hipódromo y parte de Santa Lucía) no opera a pleno en su capacidad operativa.

Los centros de distribución ya han comenzado a recibir nuevamente el recurso potabilizado, por lo que a lo largo de la mañana se irá normalizando la prestación del servicio, tanto en caudales como en presión, en cada sector de la ciudad.

Teniendo en cuenta esta situación producida por el corte de energía eléctrica, y hasta se pueda completar la activación completa de los sistemas de producción y distribución, se registra una transitoria baja presión o falta de suministro en algunos sectores de la ciudad.