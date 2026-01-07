Uno Entre Rios | Escenario | Paraná

Paraná: cuándo recorrer el Museo de la Ciudad

7 de enero 2026 · 13:25hs
El Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman, ubicado en Buenos Aires 226, informa sus horarios de verano. La propuesta es de acceso libre para todo público, con visitas habilitadas de martes a viernes de 8 a 12 horas, y los sábados y feriados de 18 a 21 horas.

El recorrido del museo invita a conocer la historia, la memoria y el patrimonio de Paraná a través de objetos, fotografías y relatos que reflejan la identidad local desde sus orígenes hasta las transformaciones del presente. Cada sala propone un acercamiento a la vida cotidiana, las costumbres y los cambios urbanos que marcaron el crecimiento de la ciudad.

Entre las salas permanentes se destacan Historia de Paraná, El deporte paranaense y La cocina de nuestros abuelos. Además, el público puede visitar la nueva sala “Melodías en movimiento: ¿Es posible atrapar la música?”, una propuesta interactiva que invita a descubrir y cantar canciones de artistas reconocidos.

El Museo de la Ciudad continúa así ofreciendo un espacio de encuentro con la memoria colectiva y el patrimonio cultural, abierto a vecinos, vecinas y visitantes durante toda la temporada de verano.

