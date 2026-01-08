Uno Entre Rios | El País | Anmat

Anmat advierte que un tornillo utilizado en cirugías traumatológicas es falso

El producto fue detectado por la Anmat durante una inspección de control de mercado realizada en una ortopedia en San Miguel de Tucumán.

8 de enero 2026 · 17:32hs
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) advirtió a la población por un tornillo utilizado en cirugías traumatológicas debido a que es falso, por lo que su uso representa riesgo para la salud del paciente al que se lo implante. Se trata de un tornillo utilizado en cirugías traumatológicas que fue detectado durante una inspección de control de mercado realizada en una ortopedia ubicada en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

La información brindada por Anmat

Dicho tornillo es producido por la firma Stryker Corporation, que se encuentra registrada ante Anmat bajo el PM 594-139. Luego de la inspección, se exhibió la muestra recolectada ante la responsable técnica de dicha empresa, quien afirmó que se trataba de un producto falsificado.

Las autoridades de la Anmat dieron a conocer las características del producto para su advertencia: Stryker 10 mm X 28 mm - Bioabsorbable - ACL Interference Screw - REF 234-010-067 - LOT 90905.

Anmat

Qué se encontró

* La unidad original posee fecha de fin de vigencia mientras que la unidad falsificada no cuenta con este dato.

* La firma Stryker nunca ha utilizado para este producto pouch marca 3M.

* El producto original se esteriliza por Radiación Gama, mientras que la unidad falsificada habría sido esterilizada por vapor o formaldehido.

* El tornillo original es color gris opaco, mientras que el de la unidad falsificada, tal como se observa a través del pouch transparente, es incoloro.

Al tratarse de un producto falsificado, se desconoce el origen, composición, seguridad y aptitud del producto mencionado, por lo que su uso representa riesgo para la salud del paciente a quien se lo implante.

Qué se recomienda

- Si tenés en tu poder el producto mencionado, no lo utilices y ponete en contacto con Anmat.

- Adquirí siempre productos médicos registrados. Deben estar identificados con los datos de fabricante o importador, nro. de registro ante Anmat (PM XXXX-XX), fecha de fin de vigencia, entre otros. Conservá la documentación de procedencia y manuales de uso.

Ante cualquier duda, comunicate con [email protected] o con Anmat Responde.

