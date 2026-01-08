Cayó un blindex y casi mata a un hombre en Palermo.

Un hombre resultó herido al caerle un blindex desde un departamento mientras comía en un bar de Palermo. Investigan por qué se desprendió.

Un hombre salvó su vida de milagro luego de que un blindex que se encontraba instalado en la ventana de un departamento se desprendiera y cayera sobre su cabeza mientras comía en un bar del barrio porteño de Palermo.

El insólito episodio, que pudo haber tenido consecuencias trágicas, ocurrió el sábado 13 de diciembre por la noche. Sin embargo, el video del momento se conoció recién este jueves. En las imágenes se observa la caída del vidrio de doble protección, un material que, por su peso y resistencia, puede convertirse en un elemento letal al precipitarse desde altura.

Pudo ser fatal: un blindex cayó sobre un hombre en Palermo

Tras el incidente, personal de la Comisaría Vecinal 14B se trasladó de inmediato hasta la cafetería ubicada sobre la calle Ciudad de la Paz al 300, luego de que el comercio diera aviso al SAME, según confirmaron fuentes policiales.

En el lugar, los médicos asistieron a la víctima, un hombre de 50 años, quien sufrió un traumatismo cortante en el antebrazo izquierdo y en la cabeza. Afortunadamente, se encontraba fuera de peligro.

Finalizado el operativo inicial, Bomberos de la Ciudad subieron al departamento desde el cual se desprendió el blindex. El inmueble se encontraba desocupado, ya que su propietario reside en la provincia de Córdoba, aunque el encargado del edificio tenía las llaves, lo que permitió el ingreso.

Como medida preventiva y ante el riesgo de que ocurriera un hecho similar, los bomberos retiraron la otra placa de vidrio que permanecía colocada en la ventana.

En la causa interviene la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de la fiscal Amanda Berstein, que investiga las circunstancias en las que se desprendió el blindex y las razones que provocaron su caída.