Uno Entre Rios | El País | Blindex

Cayó un blindex y casi mata a un hombre en Palermo

Un hombre resultó herido al caerle un blindex desde un departamento mientras comía en un bar de Palermo. Investigan por qué se desprendió.

8 de enero 2026 · 13:19hs
Cayó un blindex y casi mata a un hombre en Palermo.

Cayó un blindex y casi mata a un hombre en Palermo.

Un hombre salvó su vida de milagro luego de que un blindex que se encontraba instalado en la ventana de un departamento se desprendiera y cayera sobre su cabeza mientras comía en un bar del barrio porteño de Palermo.

El insólito episodio, que pudo haber tenido consecuencias trágicas, ocurrió el sábado 13 de diciembre por la noche. Sin embargo, el video del momento se conoció recién este jueves. En las imágenes se observa la caída del vidrio de doble protección, un material que, por su peso y resistencia, puede convertirse en un elemento letal al precipitarse desde altura.

Anmat advierte que un tornillo utilizado en cirugías traumatológicas es falso.

Anmat advierte que un tornillo utilizado en cirugías traumatológicas es falso

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció una recompensa de $50 millones por datos de los responsables del incendio que ya devastó 1.800 hectáreas

Chubut: continúan los incendios y buscan a los responsables

LEER MÁS: Chubut: continúan los incendios y buscan a los responsables

Pudo ser fatal: un blindex cayó sobre un hombre en Palermo

Blindex.mp4

Tras el incidente, personal de la Comisaría Vecinal 14B se trasladó de inmediato hasta la cafetería ubicada sobre la calle Ciudad de la Paz al 300, luego de que el comercio diera aviso al SAME, según confirmaron fuentes policiales.

En el lugar, los médicos asistieron a la víctima, un hombre de 50 años, quien sufrió un traumatismo cortante en el antebrazo izquierdo y en la cabeza. Afortunadamente, se encontraba fuera de peligro.

Finalizado el operativo inicial, Bomberos de la Ciudad subieron al departamento desde el cual se desprendió el blindex. El inmueble se encontraba desocupado, ya que su propietario reside en la provincia de Córdoba, aunque el encargado del edificio tenía las llaves, lo que permitió el ingreso.

Como medida preventiva y ante el riesgo de que ocurriera un hecho similar, los bomberos retiraron la otra placa de vidrio que permanecía colocada en la ventana.

En la causa interviene la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de la fiscal Amanda Berstein, que investiga las circunstancias en las que se desprendió el blindex y las razones que provocaron su caída.

Blindex Palermo Hombre
Noticias relacionadas
Gauchito Gil: la fe popular que moviliza multitudes cada 8 de enero.

Gauchito Gil: la fe popular que moviliza multitudes cada 8 de enero

Un apostador se hizo millonario en la modalidad La Segunda del Quini 6. 

Quini 6: un apostador se hizo millonario con La Segunda

el tren rosario?buenos aires cambia su cabecera y ahora tardara mas que en 1899

El tren Rosario–Buenos Aires cambia su cabecera y ahora tardará más que en 1899

Con montos actualizados de AUH y Tarjeta Alimentar, ANSES habilita en enero ingresos que superan los $630.000 para algunos grupos familiares. Quiénes cobran

Anses: AUH y Tarjeta Alimentar con montos actualizados

Ver comentarios

Lo último

Anmat advierte que un tornillo utilizado en cirugías traumatológicas es falso

Anmat advierte que un tornillo utilizado en cirugías traumatológicas es falso

Fue un calvario: el crudo testimonio de una mujer tras intentar denunciar a expolicía

"Fue un calvario': el crudo testimonio de una mujer tras intentar denunciar a expolicía

Patronato tiene fecha para el regreso al Grella

Patronato tiene fecha para el regreso al Grella

Ultimo Momento
Anmat advierte que un tornillo utilizado en cirugías traumatológicas es falso

Anmat advierte que un tornillo utilizado en cirugías traumatológicas es falso

Fue un calvario: el crudo testimonio de una mujer tras intentar denunciar a expolicía

"Fue un calvario': el crudo testimonio de una mujer tras intentar denunciar a expolicía

Patronato tiene fecha para el regreso al Grella

Patronato tiene fecha para el regreso al Grella

Cayó un blindex y casi mata a un hombre en Palermo

Cayó un blindex y casi mata a un hombre en Palermo

Los Corsos de Gualeguay se lanzaron oficialmente en Paraná

Los Corsos de Gualeguay se lanzaron oficialmente en Paraná

Policiales
Fue un calvario: el crudo testimonio de una mujer tras intentar denunciar a expolicía

"Fue un calvario': el crudo testimonio de una mujer tras intentar denunciar a expolicía

Paraná: huyó de un control porque estaba armado

Paraná: huyó de un control porque estaba armado

Chajarí: falleció la joven que había sobrevivido al trágico accidente en la Ruta 14

Chajarí: falleció la joven que había sobrevivido al trágico accidente en la Ruta 14

Gresca entre tarjeteros: ¿Están esperando que mate a mi hermana?

Gresca entre tarjeteros: "¿Están esperando que mate a mi hermana?

Murió un joven motociclista en Paraná y su familia pide colaboración para el sepelio

Murió un joven motociclista en Paraná y su familia pide colaboración para el sepelio

Ovación
El concordiense Marcos Kremer estará varias semanas de baja

El concordiense Marcos Kremer estará varias semanas de baja

La Selección Femenina de sóftbol en un nuevo proceso

La Selección Femenina de sóftbol en un nuevo proceso

Maratón de Reyes: comenzó el retiro de kits y ultiman detalles para la gran cita deportiva en Concordia

Maratón de Reyes: comenzó el retiro de kits y ultiman detalles para la gran cita deportiva en Concordia

Ferro de San Salvador se bajó de la Liga Federal

Ferro de San Salvador se bajó de la Liga Federal

Nicolás Cavigliasso logró su primer triunfo de etapa

Nicolás Cavigliasso logró su primer triunfo de etapa

La provincia
Los Corsos de Gualeguay se lanzaron oficialmente en Paraná

Los Corsos de Gualeguay se lanzaron oficialmente en Paraná

Se promulgó la Ley Matías Colaprete en Entre Ríos

Se promulgó la Ley Matías Colaprete en Entre Ríos

Falleció Armando Néstor Mettler, pionero de la radio y la televisión en Gualeguaychú

Falleció Armando Néstor Mettler, pionero de la radio y la televisión en Gualeguaychú

Alquileres temporarios: cómo evitar estafas que arruinan las vacaciones

Alquileres temporarios: cómo evitar estafas que arruinan las vacaciones

Tras someterse a una cirugía, ladrillero pide ayuda a la comunidad

Tras someterse a una cirugía, ladrillero pide ayuda a la comunidad

Dejanos tu comentario